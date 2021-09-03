Чубайс перечислил отрасли будущего для России

По его словам, речь идет об условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата. «То, что сегодня «Газпромнефть» делает (закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах), — крайне интересный проект... В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет...», - заявил Чубайс.

По его словам, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Идея заключается в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое.

Спецпредставитель президента также выступил за пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России.

Как сообщалось, российское правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.

Концепцию планируется реализовать в несколько этапов. Первый из них предполагает создание профильных кластеров, реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, применение водородных энергоносителей в стране.

