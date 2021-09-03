Чубайс перечислил отрасли будущего для России
Закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах земной коры, регенеративное земледелие, производство водорода и масштабирование возобновляемой энергетики могут стать отраслями будущего для России, сообщил на Восточном экономическом форуме спецпредставитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
По его словам, речь идет об условиях структурных изменений глобальной экономики из-за изменения климата. «То, что сегодня «Газпромнефть» делает (закачивание и хранение углекислого газа в глубинных пластах), — крайне интересный проект... В этом смысле у России возможности такие, которых ни у кого нет...», - заявил Чубайс.
По его словам, кроме лесов, которые могут быть поглотителями парниковых газов, также этой способностью обладает почва. Идея заключается в том, чтобы фитомассу, которая поглощает СО2, накапливать в почвенном слое.
Спецпредставитель президента также выступил за пересмотр в ближайшие полтора-три года стратегии развития возобновляемой энергетики в России.
Как сообщалось, российское правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.
Концепцию планируется реализовать в несколько этапов. Первый из них предполагает создание профильных кластеров, реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, применение водородных энергоносителей в стране.
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