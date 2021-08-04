«Намекает на Маска». Аналитик поспорил с Чубайсом о новых элитах

Новая технологическая революция, или глобальный энергопереход, в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту, предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Традиционные элиты никуда не денутся, ведущие игроки рынка стратегически перестраивают свои бизнесы уже сейчас, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Безусловно, мы энергопереход ощущаем в полной мере. Ряд энергетических компаний, групп, нефтегазовых холдингов готовят программы устойчивого развития. Все понимают, что надо как-то диверсифицировать углеводородную корзину и в стратегическом смысле надо смотреть на возобновляемые источники, накопители энергии. Надо четко понимать, что это вызов нашей национальной доктрине, доктрине национальной безопасности. В первую очередь нам надо стремиться извлечь из углеводородного потенциала, которым мы обладаем, максимум маржи», - отметил он.

При этом, по словам Пасечника, стремительного энергоперехода не случится, а «революцию» будет тормозить банальный дефицит сырьевых ресурсов.

«Энергопереход не столь стремителен, как полагают все - и особенно мировое климатическое лобби. Не факт, что даже та же электромобилизация будет формироваться такими темпами, которые многие прогнозируют. Банальный дефицит таких металлов, как литий, кобальт для производства аккумуляторных батарей может помешать», - рассказал он.