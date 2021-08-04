«Намекает на Маска». Аналитик поспорил с Чубайсом о новых элитах
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник уверен, что быстрого энергоперехода не произойдет, а «традиционные» углеводороды еще долго не станут бесполезными.
Новая технологическая революция, или глобальный энергопереход, в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту, предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
Традиционные элиты никуда не денутся, ведущие игроки рынка стратегически перестраивают свои бизнесы уже сейчас, заявил в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
«Безусловно, мы энергопереход ощущаем в полной мере. Ряд энергетических компаний, групп, нефтегазовых холдингов готовят программы устойчивого развития. Все понимают, что надо как-то диверсифицировать углеводородную корзину и в стратегическом смысле надо смотреть на возобновляемые источники, накопители энергии. Надо четко понимать, что это вызов нашей национальной доктрине, доктрине национальной безопасности. В первую очередь нам надо стремиться извлечь из углеводородного потенциала, которым мы обладаем, максимум маржи», - отметил он.
При этом, по словам Пасечника, стремительного энергоперехода не случится, а «революцию» будет тормозить банальный дефицит сырьевых ресурсов.
«Энергопереход не столь стремителен, как полагают все - и особенно мировое климатическое лобби. Не факт, что даже та же электромобилизация будет формироваться такими темпами, которые многие прогнозируют. Банальный дефицит таких металлов, как литий, кобальт для производства аккумуляторных батарей может помешать», - рассказал он.
Представитель Фонда национальной энергетической безопасности также заметил, что в ближайшие 20 лет углеводороды не потеряют своей актуальности, а прорыв, скорее всего, покажет не возобновляемая энергетика, а атомная.
«Нефть и газ, уголь все-таки остаются базовыми энергоресурсами. Все это пока никуда не делось. Углеводороды в ближайшие 20-30 лет рано зачеркивать. Возобновляемые источники – это прикладное направление в общем срезе. Если уж брать какие-то авангардные отрасли, которые могут показать прорыв, это атомная энергетика», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Пасечник также оценил слова Чубайса о формировании новых элит, отметив, что тот, вероятно, намекает на «пресловутого» основателя Tesla и Space X Илона Маска, но и это не совсем верный посыл, учитывая неустойчивость капитализации компании бизнесмена.
«Он намекает на пресловутого Маска, небезызвестного бизнесмена, который руководит Tesla. Компания показала незаурядные темпы роста в прошлом году по капитализации, в этом году ее капитализация затормозилась значительно, скорректировалась и цена акции. Такого бурного роста мы не наблюдаем, и будут конкуренты. Насчет формирования элит, это вопрос очень академический. И что? О чем речь? Получается, что традиционные элиты куда-то денутся? Нет же! Просто те, кто стратегически смотрят, перестроят свои бизнесы, диверсифицируют. Я не думаю, что можно ожидать значительной трансформации элит», - добавил он.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» согласился с мнением экс-министра финансов, главы Счётной палаты Алексея Кудрина насчёт того, что Россия по-прежнему использует устаревшую модель «экономики спроса», так и не перейдя к «экономике инвестиций».
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