«Для друзей семьи». Экс-министр поддержал Кудрина насчёт «отсталой» экономики

По мнению Нечаева, самый эффективный триггер для трансформации экономики – реальная и бескомпромиссная борьба с коррупцией, которая в России может начаться только по отмашке сверху.

«Это вопрос политической воли, особенно в том, что касается реальной борьбы с коррупцией. И это должно идти с самого верха. Вот наиболее известный пример – процветание Сингапура, которое на протяжении многих лет обеспечивал Ли Куан Ю. Он начал с того, что обратился к друзьям семьи с призывом прекратить коррупцию и разворовывание бюджета, пригрозив им в случае отказа карами. Они поулыбались, и ничего не произошло. Тогда Ли Куан Ю посадил ближайших друзей. После этого Сингапур по всем рейтингам условий для бизнеса занимает лидирующие позиции. Там практически нет коррупции. Поэтому что делать – понятно. Вопрос – готовы ли вы это делать? Готовы ли вы, чтобы 90% подрядов «Газпрома» доставались не друзьям семьи, или нет?» - высказался экс-министр экономики.

Алексей Кудрин в интервью РБК предложил не ограничивать экономику внутренним спросом, развивая конкурентоспособность страны в экспортной составляющей. Вместе с тем он выступил за расширение свободы предпринимательства в России вместо наметившегося тренда на «огосударствление». Нечаев поддержал главу Счетной палаты.

«У нас есть какие-то заделы в области оборонной техники, атомной энергетики, неплохие прорывные IT-технологии. Но это вопрос создания конкурентной среды, без которой невозможны инновации и технологическое обновление экономики вообще и экспорта, в частности. Если эта конкурентная среда будет создана, то, уверяю вас, то они как грибы после дождя начнут расти. И совершенно новые сектора, которые сейчас в загоне, окажутся весьма конкурентоспособны на мировом рынке. Частная инициатива – великая сила. Если она подавляется, то, увы, ничего не происходит», - заключил Нечаев.

Пока же основную часть экспорта России составляет сырье. При этом нефтепереработка в России убыточна, а это – национальная катастрофа, утверждал на пресс-конференции НСН научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.

