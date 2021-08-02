«Для друзей семьи». Экс-министр поддержал Кудрина насчёт «отсталой» экономики
Ответы на вопросы «Кто виноват в отсталости российской экономики» и «Что делать» давно есть, но нет политической воли, считает экс-министр экономики РФ.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» согласился с мнением экс-министра финансов, ныне главы Счётной палаты Алексея Кудрина насчёт того, что Россия по-прежнему использует устаревшую модель «экономики спроса», так и не перейдя к «экономике инвестиций». Причин много, и всем они известны, напомнил Нечаев.
«Сейчас в России не экономика спроса и не экономика инвестиций, а экономика экспорта сырья. Про инвестиции уже не раз говорилось: высокий коррупционный «налог», который иногда превышает традиционное налогообложение, низкая защищенность собственности, отсутствие независимой судебной системы, жесткое налоговое администрирование – вот весь комплекс факторов, который обычно характеризуют как «благоприятный инвестиционный климат». На самом деле его у нас нет. Добавьте к этому произошедшее в последнее время сильное огосударствление экономики, в результате чего частный сектор сжался и частные инвестиции не растут, а государство инвестиции наращивает достаточно скромно», - отметил экономист.
По мнению Нечаева, самый эффективный триггер для трансформации экономики – реальная и бескомпромиссная борьба с коррупцией, которая в России может начаться только по отмашке сверху.
«Это вопрос политической воли, особенно в том, что касается реальной борьбы с коррупцией. И это должно идти с самого верха. Вот наиболее известный пример – процветание Сингапура, которое на протяжении многих лет обеспечивал Ли Куан Ю. Он начал с того, что обратился к друзьям семьи с призывом прекратить коррупцию и разворовывание бюджета, пригрозив им в случае отказа карами. Они поулыбались, и ничего не произошло. Тогда Ли Куан Ю посадил ближайших друзей. После этого Сингапур по всем рейтингам условий для бизнеса занимает лидирующие позиции. Там практически нет коррупции. Поэтому что делать – понятно. Вопрос – готовы ли вы это делать? Готовы ли вы, чтобы 90% подрядов «Газпрома» доставались не друзьям семьи, или нет?» - высказался экс-министр экономики.
Алексей Кудрин в интервью РБК предложил не ограничивать экономику внутренним спросом, развивая конкурентоспособность страны в экспортной составляющей. Вместе с тем он выступил за расширение свободы предпринимательства в России вместо наметившегося тренда на «огосударствление». Нечаев поддержал главу Счетной палаты.
«У нас есть какие-то заделы в области оборонной техники, атомной энергетики, неплохие прорывные IT-технологии. Но это вопрос создания конкурентной среды, без которой невозможны инновации и технологическое обновление экономики вообще и экспорта, в частности. Если эта конкурентная среда будет создана, то, уверяю вас, то они как грибы после дождя начнут расти. И совершенно новые сектора, которые сейчас в загоне, окажутся весьма конкурентоспособны на мировом рынке. Частная инициатива – великая сила. Если она подавляется, то, увы, ничего не происходит», - заключил Нечаев.
Пока же основную часть экспорта России составляет сырье. При этом нефтепереработка в России убыточна, а это – национальная катастрофа, утверждал на пресс-конференции НСН научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
- Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех
- В Петербурге назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых
- В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
- СМИ: Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
- Власти США попросили 24 российских дипломатов покинуть страну
- В Госдуме главе МИД Украины посоветовали проверить психику после слов о Крыме
- Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьера Армении
- Представитель МакSим рассказала об улучшениях в состоянии певицы
- В Краснодаре объяснили смерть семьи после первой прививки от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru