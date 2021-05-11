«Нельзя сидеть на двух трубах!» Экс-министр экономики об истощении запасов нефти

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев призвал осваивать новые технологии добычи и развивать альтернативную энергетику, а не рассуждать об имеющихся запасах нефти. 

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россиянам не нужно бояться истощения нефтяных запасов, но и «на двух трубах» сидеть не стоит.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года.

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«Я бы сказал, что нынешнему поколению россиян точно бояться не стоит. Я думаю, что 50 лет - это достаточно большой срок, чтобы освоить новые технологии добычи. Например, несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда американцы наложили санкции на поставки соответствующего оборудования, а у нас эти технологии не развиты. И достаточно времени, чтобы начать развивать альтернативную энергетику. Сейчас гигантские успехи в альтернативной энергетике – поле для писателя-фантаста. Европа сделала гигантский скачок где-то за 20 лет, так что 50 лет – большой срок», - заявил Нечаев.

Он также отметил, что Россия предпринимает шаги для развития других направлений экспорта, но глобальной замены нефти, конечно, не происходит.

«Например, Россия является крупнейшим экспортером зерна в Европу в последнее время. Но глобально замены не произошло. То же самое с газом: целый ряд стран отказался от закупки российского газа или закупает в меньших объемах, чем мы планировали. Соответственно, экспортные поступления сократились и бюджетные доходы тоже. К сожалению, это не результат какой-то целенаправленной политики развития экспорта, а просто результат мировой конъюнктуры», - объяснил эксперт.

Он отметил, что государству пора не просто признать, что для развития инноваций необходима конкурентная среда, а не огосударствление экономики, но и предпринимать конкретные шаги для того, чтобы это стало реальностью.

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«Тот факт, что нужно развивать современные технологии, строить экономику инноваций, уже давно стал общим местом, просто ничего в реальности не происходит в этом направлении в России, к большому сожалению. Нельзя сидеть только на двух трубах, тем более такой огромной стране – это бесспорный факт, но конкретных действий не следует. Например, для развития инноваций нужна конкурентная среда, а мы двигаемся в обратном направлении в сторону все большего огосударствления экономики, подавления конкуренции, возникновения локальных монополий», - подчеркнул Нечаев.

Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о новых возможностях развития для России в условиях прогнозируемого кризиса экономики.

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