«Нельзя сидеть на двух трубах!» Экс-министр экономики об истощении запасов нефти

«Я бы сказал, что нынешнему поколению россиян точно бояться не стоит. Я думаю, что 50 лет - это достаточно большой срок, чтобы освоить новые технологии добычи. Например, несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда американцы наложили санкции на поставки соответствующего оборудования, а у нас эти технологии не развиты. И достаточно времени, чтобы начать развивать альтернативную энергетику. Сейчас гигантские успехи в альтернативной энергетике – поле для писателя-фантаста. Европа сделала гигантский скачок где-то за 20 лет, так что 50 лет – большой срок», - заявил Нечаев.

Он также отметил, что Россия предпринимает шаги для развития других направлений экспорта, но глобальной замены нефти, конечно, не происходит.

«Например, Россия является крупнейшим экспортером зерна в Европу в последнее время. Но глобально замены не произошло. То же самое с газом: целый ряд стран отказался от закупки российского газа или закупает в меньших объемах, чем мы планировали. Соответственно, экспортные поступления сократились и бюджетные доходы тоже. К сожалению, это не результат какой-то целенаправленной политики развития экспорта, а просто результат мировой конъюнктуры», - объяснил эксперт.

Он отметил, что государству пора не просто признать, что для развития инноваций необходима конкурентная среда, а не огосударствление экономики, но и предпринимать конкретные шаги для того, чтобы это стало реальностью.