«Нельзя сидеть на двух трубах!» Экс-министр экономики об истощении запасов нефти
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев призвал осваивать новые технологии добычи и развивать альтернативную энергетику, а не рассуждать об имеющихся запасах нефти.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему россиянам не нужно бояться истощения нефтяных запасов, но и «на двух трубах» сидеть не стоит.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года.
«Я бы сказал, что нынешнему поколению россиян точно бояться не стоит. Я думаю, что 50 лет - это достаточно большой срок, чтобы освоить новые технологии добычи. Например, несколько проектов по добыче нефти и газа на Арктическом шельфе были начаты, но часть из них была свернута, когда американцы наложили санкции на поставки соответствующего оборудования, а у нас эти технологии не развиты. И достаточно времени, чтобы начать развивать альтернативную энергетику. Сейчас гигантские успехи в альтернативной энергетике – поле для писателя-фантаста. Европа сделала гигантский скачок где-то за 20 лет, так что 50 лет – большой срок», - заявил Нечаев.
Он также отметил, что Россия предпринимает шаги для развития других направлений экспорта, но глобальной замены нефти, конечно, не происходит.
«Например, Россия является крупнейшим экспортером зерна в Европу в последнее время. Но глобально замены не произошло. То же самое с газом: целый ряд стран отказался от закупки российского газа или закупает в меньших объемах, чем мы планировали. Соответственно, экспортные поступления сократились и бюджетные доходы тоже. К сожалению, это не результат какой-то целенаправленной политики развития экспорта, а просто результат мировой конъюнктуры», - объяснил эксперт.
Он отметил, что государству пора не просто признать, что для развития инноваций необходима конкурентная среда, а не огосударствление экономики, но и предпринимать конкретные шаги для того, чтобы это стало реальностью.
«Тот факт, что нужно развивать современные технологии, строить экономику инноваций, уже давно стал общим местом, просто ничего в реальности не происходит в этом направлении в России, к большому сожалению. Нельзя сидеть только на двух трубах, тем более такой огромной стране – это бесспорный факт, но конкретных действий не следует. Например, для развития инноваций нужна конкурентная среда, а мы двигаемся в обратном направлении в сторону все большего огосударствления экономики, подавления конкуренции, возникновения локальных монополий», - подчеркнул Нечаев.
Ранее глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о новых возможностях развития для России в условиях прогнозируемого кризиса экономики.
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