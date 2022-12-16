«Бессильная злоба»: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России
Евросоюз после длительных обсуждений согласовал новые ограничения, которые затронут «верхушку элиты», банки, горнодобывающий сектор и производство беспилотников.
Европейский союз после длительных обсуждений все-таки согласовал девятый пакет санкций против Москвы, сообщает France-Presse со ссылкой на дипломатические источники. Компромиссное соглашение было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Ожидается, что оно будет официально принято 16 декабря.
Эту информацию также подтвердили в председательстве Чехии в ЕС.
«Послы достигли принципиального согласия по санкционному пакету против России, в рамках продолжающейся поддержки ЕС Украине», - говорится в официальном сообщении.
В Польше же заявили, что под новые санкции попадет верхушка элиты России. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что ограничения коснутся 200 человек. Конкретных людей премьер не назвал.
При этом ранее сообщалось, что ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна. Отмечалось, что Польша и Прибалтика настаивают на более жесткой позиции по заходу судов с этими грузами в европейские порты.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России 6 декабря. По ее словам, ЕК предлагает внести в черный список до 200 физических и юридических лиц, включая три банка, а также компании военно-промышленного и горнодобывающего секторов.
Также в ЕС хотят запретить вещание еще четырех российских телеканалов, ограничить экспорт в Россию технологий и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
СМИ при этом сообщали о том, что Германия, Нидерланды, Венгрия, Франция, Испания настаивали внести в этот раз необходимые разъяснения, которые выведут из-под ограничений российские удобрения, что позволит не усугублять продовольственный кризис. Несмотря на подобные рассуждения, Боррель неоднократно акцентировал, что санкции ЕС против России «не затрагивают поставки аграрной продукции и удобрений».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин на этом фоне сказал НСН, что отдельным странам не удастся выбить какие-то либо смягчения, их просто «пошлют».
«Россия в рамках зерновой сделки завалила Европу зерном, снизила в два раза цены. Мы обеспечили благополучие тех, кто нас пытается уничтожить. А кого интересуют бедные страны? Есть проблемы, там будет голод, европейцы обвинят в этом голоде нас и введут против нас новые какие-нибудь санкции. Мы отдали Европе зерно, мы лишили себя этого политического ресурса», - сказал собеседник НСН и призвал не ждать смягчений санкций.
Посольство России в США уже отреагировало на новый «пакет». Там по-прежнему считают, что антироссийские санкции являются свидетельством «бессильной злобы» США.
«На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?», — говорится в сообщении.
В дипмиссии также отметили, что по информации представителей вашингтонской администрации, российская экономика «будет разорвана в клочья», но этого не произойдет.
Сегодня же стало известно, что замглавы Министерства финансов США Уолли Адейомо посетит Германию и Бельгию, чтобы обсудить возможности для ужесточения санкций в отношении России и проконсультироваться о применении ценового потолка на российскую нефть.
При этом СМИ сообщают, что ни одно государство Европейского союза не представило предложений по десятому пакету ограничительных мер против России. Специалисты отмечают, что Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Москву и сейчас приближается к пределу экономического давления.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указ президента России об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается до конца текущей недели. Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в интервью НСН два варианта ответа России на введение потолка.
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