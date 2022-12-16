«Бессильная злоба»: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

В Польше же заявили, что под новые санкции попадет верхушка элиты России. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что ограничения коснутся 200 человек. Конкретных людей премьер не назвал.

При этом ранее сообщалось, что ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши и Балтийских стран по экспорту российского зерна. Отмечалось, что Польша и Прибалтика настаивают на более жесткой позиции по заходу судов с этими грузами в европейские порты.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый пакет санкций против России 6 декабря. По ее словам, ЕК предлагает внести в черный список до 200 физических и юридических лиц, включая три банка, а также компании военно-промышленного и горнодобывающего секторов.

Также в ЕС хотят запретить вещание еще четырех российских телеканалов, ограничить экспорт в Россию технологий и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

СМИ при этом сообщали о том, что Германия, Нидерланды, Венгрия, Франция, Испания настаивали внести в этот раз необходимые разъяснения, которые выведут из-под ограничений российские удобрения, что позволит не усугублять продовольственный кризис. Несмотря на подобные рассуждения, Боррель неоднократно акцентировал, что санкции ЕС против России «не затрагивают поставки аграрной продукции и удобрений».