«Ликвидация и голод»: Делягин назвал бредом смягчение санкций против России

«Это какой-то бред, они могут просить что угодно, но их пошлют. Санкции больше всего вредят нам. Евросоюз подлежит ликвидации, санкции продиктованы Евросоюзу, чтобы он был уничтожен в экономическом плане. Когда это не получается сделать экономически, англичане осуществляют прямую диверсию, как взрыв на «Северных потоках». Санкции будут углублять дальше. Вопрос, какими темпами, у них вряд ли что-то еще получится серьезное», - отметил он.

По его словам, голод в бедных странах только даст повод Европе придумать новые санкции в отношении Москвы.

«Россия в рамках зерновой сделки завалила Европу зерном, снизила в два раза цены. Мы обеспечили благополучие тех, кто нас пытается уничтожить. А кого интересуют бедные страны? Есть проблемы, там будет голод, европейцы обвинят в этом голоде нас и введут против нас новые какие-нибудь санкции. Мы отдали Европе зерно, мы лишили себя этого политического ресурса», - добавил собеседник НСН .

Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе со всеми партнерами в этой области. Об этом ранее заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

