«Ликвидация и голод»: Делягин назвал бредом смягчение санкций против России
По его словам, Европа получила зерно от России, а в голоде в бедных странах обвинит Москву.
Европа получила зерно от России и не будет смягчать санкции, а в голоде бедных стран Запад снова обвинит Москву, сказал в эфире НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Накануне сообщалось, что Германия, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия попросили Еврокомиссию скорректировать санкции против Москвы, чтобы наладить экспорт российского продовольствия в бедные страны. Делягин назвал подобные заявления бредом.
«Это какой-то бред, они могут просить что угодно, но их пошлют. Санкции больше всего вредят нам. Евросоюз подлежит ликвидации, санкции продиктованы Евросоюзу, чтобы он был уничтожен в экономическом плане. Когда это не получается сделать экономически, англичане осуществляют прямую диверсию, как взрыв на «Северных потоках». Санкции будут углублять дальше. Вопрос, какими темпами, у них вряд ли что-то еще получится серьезное», - отметил он.
По его словам, голод в бедных странах только даст повод Европе придумать новые санкции в отношении Москвы.
«Россия в рамках зерновой сделки завалила Европу зерном, снизила в два раза цены. Мы обеспечили благополучие тех, кто нас пытается уничтожить. А кого интересуют бедные страны? Есть проблемы, там будет голод, европейцы обвинят в этом голоде нас и введут против нас новые какие-нибудь санкции. Мы отдали Европе зерно, мы лишили себя этого политического ресурса», - добавил собеседник НСН .
Россия готова к расширению экспорта удобрений и работе со всеми партнерами в этой области. Об этом ранее заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.
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