СМИ: ЕС исчерпал большинство своих мер воздействия на Россию

Ни одно государство Европейского союза не представило предложений по десятому пакету ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

В Евросоюзе заявили, что не видят «готовности к миру со стороны России»

По словам собеседника агентства, Евросоюз уже исчерпал большинство своих инструментов воздействия на Москву и сейчас приближается к пределу экономического давления.

Европейский союз согласовал санкции против Москвы 15 декабря. Компромиссное соглашение по ограничениям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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