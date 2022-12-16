Посольство РФ: новые санкции являются проявлением «бессильной злобы»
Посольство России в Соединенных Штатах назвало очередную порцию санкций со стороны Вашингтона проявлением «бессильной злобы» и «близкими к помешательству попытками» расширить давление на РФ.
«Администрация продолжает близкие к помешательству попытки расширить давление на Россию при помощи санкций. В полюбившейся американцам манере — не ставшей от этого эффективной - в "черные списки" чуть ли не скопом вносятся все новые российские чиновники, предприниматели, компании», — сказано в заявлении российских дипломатов.
«На сей раз среди инструментов "наказания" нашей страны за суверенный внешнеполитический курс — рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона?», — отмечается в сообщении.
Напомним, санкционный список США пополнили девять компаний из России. Об этом заявили в американском Министерстве торговли. Под ограничения попали компании из перечня «неподтвержденных», поскольку американское Бюро промышленности и безопасности не смогло провести их проверку.
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