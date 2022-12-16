Евросоюз не смог договориться с Польшей и Прибалтикой о новых санкциях
Европейский союз может отложить принятие девятого пакета санкций в отношении Москвы из-за несогласия Польши и Прибалтики с исключениями на экспорт некоторых российских товаров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на РИА Новости.
По словам источника агентства, восточные страны Евросоюза не согласны с исключениями для экспорта зерна и удобрений из России. Польша и Прибалтика настаивают на более жесткой позиции по заходу судов с этими грузами в европейские порты.
Собеседник отметил, что проект должен быть также изучен и доработан до юридического формата.
Ранее санкционный список США пополнили девять компаний из России. Под ограничения попали компании из перечня «неподтвержденных», поскольку американское Бюро промышленности и безопасности не смогло провести их проверку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Евросоюз не смог договориться с Польшей и Прибалтикой о новых санкциях
- В Москве водитель BMW сбил людей на остановке
- Собянин рассказал о процессах реформирования амбулаторного звена в Москве
- Рогов предостерег Украину от наступления на Мелитополь
- СМИ: В критический момент Украина может остаться без военной помощи НАТО
- Глава офиса Зеленского назвал призывы к переговорам России и Украины смешными
- Госдеп: США не стремятся разом заблокировать всю финансовую систему России
- Осужденный в Челябинской области напал в суде на сотрудников конвоя
- Главком ВСУ: Киев не может достать до российских сил с помощью HIMARS
- Залужный заявил, что мобилизация в РФ сорвала планы ВСУ по скорому взятию Кременной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru