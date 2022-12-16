Евросоюз не смог договориться с Польшей и Прибалтикой о новых санкциях

Европейский союз может отложить принятие девятого пакета санкций в отношении Москвы из-за несогласия Польши и Прибалтики с исключениями на экспорт некоторых российских товаров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на РИА Новости.

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По словам источника агентства, восточные страны Евросоюза не согласны с исключениями для экспорта зерна и удобрений из России. Польша и Прибалтика настаивают на более жесткой позиции по заходу судов с этими грузами в европейские порты.

Собеседник отметил, что проект должен быть также изучен и доработан до юридического формата.

Ранее санкционный список США пополнили девять компаний из России. Под ограничения попали компании из перечня «неподтвержденных», поскольку американское Бюро промышленности и безопасности не смогло провести их проверку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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