«Запреты с нюансами»: Чем ответит Россия на введение потолка цен на нефть
Ответными санкциями России на введение потолка цен может стать запрет поставок и уточнение нюансов договоров купли-продажи нефти, сказал НСН Игорь Юшков.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал в интервью НСН два варианта ответа России на введение потолка цен на нефть. Один из них коснется лишь Японии, а второй станет более весомым.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указ президента России об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается до конца текущей недели. Об этом сообщило агентство ТАСС. Юшков предположил, какие ответные санкции будут прописаны в указе главы государства.
«Рассматривается несколько вариантов или их комбинации. Видимо, будет введен запрет на поставку нефти в те страны, которые официально присоединились к потолку цены. Однако это в основном демонстративная мера, так как эти государства либо уже не покупают российскую нефть, либо вообще никогда ее не покупали. Единственная страна, по которой такая мера хоть как-то ударит, — это Япония, связанная сегодня с Россией проектом «Сахалин-2». Хотя там опять же производится небольшое количество нефти, «Сахалин-2» — в основном газовый проект», — сказал Юшков.
Собеседник НСН отметил, что еще одной мерой может стать запрет привязки ценообразования к потолку цены.
«Могут запретить прописывать в контрактах условие продажи нефти по цене не выше, чем потолок цены. Цель такой меры в том, чтобы ценообразование привязывалось исключительно к рыночным факторам, к котировкам на другие сорта нефти, но не к потолку цены. Но здесь тоже есть некоторые нюансы — например, нефть, поставляемая из России в Европу по нефтепроводам, не попадает под российские запреты», — подчеркнул аналитик.
Юшков добавил, что в России нет полномочий ни у президента, ни у правительства указывать нефтяным компаниям объем добычи нефти.
«Отмечу, что Россия участвует в ОПЕК+ с 2016 года, и нефтедобывающие корпорации прекрасно держат дисциплину: если нужно снизить добычу, они это делают, если нужно повысить, повышают, насколько это возможно. Не исключено, что президент может собрать глав нефтяных компаний и дать указание привязывать ценообразование к потолку цены. Это было бы действенной мерой. При это важны официальные ограничения, чтобы никому не дать повода подумать, что Россия согласилась с потолком цены», — указал он.
Также аналитик объяснил, с чем связано введение потолка цены на уровне 60 долларов за баррель.
«Изначально обсуждался гораздо более низкий потолок, около 30-40 долларов за баррель, чтобы для корпораций экспорт нефти оставался рентабельным и они могли зарабатывать, а доходы государства существенно снизились. Дело в том, что основную прибавку к цене, которая идет выше 40 долларов за баррель, забирает себе государство в виде налога на добычу полезных ископаемых либо экспортной пошлины. Впоследствии потолок вырос. С одной стороны, это было сделано для того, чтобы облегчить бремя для мирового рынка и чтобы для России было более привлекательным согласиться на этот потолок цены. С другой стороны, США стали воспринимать потолок цены скорее не как антироссийскую санкцию, а как возможность формировать для них комфортную цену на мировом рынке», — уточнил собеседник НСН.
В заключение Юшков заявил, что нынешний потолок цен выгоден для России.
«Нас некому заменить на мировом рынке. Иначе был бы введен не потолок цен, а полное эмбарго, как изначально и сделали американцы в марте 2022 года. Расчет был на то, что Россия не сможет ничего экспортировать, никто ничего не купит, Россия лишится доходов и ее экономика рухнет. Однако очень быстро все поняли, что если Россия сократит добычу нефти, уменьшится предложение на мировом рынке при уже существующем дефиците. Соответственно, при таком раскладе на всю остальную нефть в мире цена вырастет. В этом выгода для нас. Так как европейцы и американцы хотят низкой стоимости нефти, то они принимают довольно мягкое решение по потолку цен», — подытожил он.
Ранее Юшков предположил, что из-за потолка цен на нефть Россия временно может сократить экспорт, но договориться со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу, чтобы не потерять свое место на рынке.
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