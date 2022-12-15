«Запреты с нюансами»: Чем ответит Россия на введение потолка цен на нефть

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что указ президента России об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается до конца текущей недели. Об этом сообщило агентство ТАСС. Юшков предположил, какие ответные санкции будут прописаны в указе главы государства.

«Рассматривается несколько вариантов или их комбинации. Видимо, будет введен запрет на поставку нефти в те страны, которые официально присоединились к потолку цены. Однако это в основном демонстративная мера, так как эти государства либо уже не покупают российскую нефть, либо вообще никогда ее не покупали. Единственная страна, по которой такая мера хоть как-то ударит, — это Япония, связанная сегодня с Россией проектом «Сахалин-2». Хотя там опять же производится небольшое количество нефти, «Сахалин-2» — в основном газовый проект», — сказал Юшков.

Собеседник НСН отметил, что еще одной мерой может стать запрет привязки ценообразования к потолку цены.

«Могут запретить прописывать в контрактах условие продажи нефти по цене не выше, чем потолок цены. Цель такой меры в том, чтобы ценообразование привязывалось исключительно к рыночным факторам, к котировкам на другие сорта нефти, но не к потолку цены. Но здесь тоже есть некоторые нюансы — например, нефть, поставляемая из России в Европу по нефтепроводам, не попадает под российские запреты», — подчеркнул аналитик.

Юшков добавил, что в России нет полномочий ни у президента, ни у правительства указывать нефтяным компаниям объем добычи нефти.

«Отмечу, что Россия участвует в ОПЕК+ с 2016 года, и нефтедобывающие корпорации прекрасно держат дисциплину: если нужно снизить добычу, они это делают, если нужно повысить, повышают, насколько это возможно. Не исключено, что президент может собрать глав нефтяных компаний и дать указание привязывать ценообразование к потолку цены. Это было бы действенной мерой. При это важны официальные ограничения, чтобы никому не дать повода подумать, что Россия согласилась с потолком цены», — указал он.