Доллар по 70: Отмена валютных ограничений поможет импорту в РФ

Отмена ограничений на оборот валюты в России положительно отразится на экономике страны и частично решит проблему с импортом, так как физические лица начнут завозить товары из-за рубежа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала снять большинство валютных ограничений по мере стабилизации ситуации, отмечает ТАСС. По ее словам, в России не будет запрета на хождение доллара и евро. Кабаков отметил, что Центральный банк самостоятельно вводит ограничения на движение капитала.