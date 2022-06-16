Доллар по 70: Отмена валютных ограничений поможет импорту в РФ
Аналитик Ярослав Кабаков в эфире НСН сообщил, что уже осенью 2022 года курс доллара может составить примерно 65-70 рублей, но российская валюта может показать дальнейшее ослабление рубля к концу года.
Отмена ограничений на оборот валюты в России положительно отразится на экономике страны и частично решит проблему с импортом, так как физические лица начнут завозить товары из-за рубежа. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала снять большинство валютных ограничений по мере стабилизации ситуации, отмечает ТАСС. По ее словам, в России не будет запрета на хождение доллара и евро. Кабаков отметил, что Центральный банк самостоятельно вводит ограничения на движение капитала.
«У нас ситуация, связанная с покупкой валюты на бирже и переводом этих средств в наличную форму сейчас запрещена. Это приводит к тому, что курс в обменниках отличается от курса на бирже где-то на 15%, где-то - на 20%. Что касается высказывания Набиуллиной, то делать такие заявления очень интересно, когда были ограничены операции со швейцарским франком на Мосбирже. Отмена ограничений на валюту наилучшим образом отразится на экономике, инвесторах и, в конечном счете, на всех россиянах, потому что есть риски, связанные с движением капитала; с невозможностью хеджировать (снизить – прим. НСН) риски, связанные с экспортно-импортными операциями. Это создаст некий прецедент для роста физического объема по завозу товаров физлицами, которые будут ездить за границу. То есть в какой-то степени это разрядит ситуацию с импортом», - объяснил он.
При этом, по его словам, повышения курса валют следует ожидать уже к осени.
«Интересно будет понаблюдать, как отмена этих ограничений отразится на курсе рубля, потому что сейчас не работает бюджетное правило. Делать далеко идущие выводы сложно, так как правительство уже пошло на достаточно беспрецедентные действия с точки зрения возможности сохранять валюту экспортерам на зарубежных счетах. Конечно, здесь будет ручная настройка. То есть, видимо при росте спроса со стороны населения на иностранную валюту этот поток экспортной выручки будут возвращать на российский рынок. В текущей ситуации мы должны увидеть движение в район 65-70 рублей за доллар уже к осени. И вполне вероятно дальнейшее ослабление рубля к концу года, потому что у нас есть бюджет, и укрепление рубля бьет по его исполнению и доходной, расходной частям. Несмотря на сверхдоходы, которые мы сейчас получаем от экспорта углеводородов, это не совсем комфортная ситуация для нашего правительства. Будем надеяться, что отмена ограничений на валюту произойдет в ближайшее время, потому что укрепление рубля сейчас бьет по экспортерам и бюджету, и это, по заявлениям ЦБ, его первоочередная проблема», - заключил Кабаков.
Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предупредил, что сейчас россиянам не стоит хранить сбережения в долларах и евро, а лучше ориентироваться на рубли, акции и золото.
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