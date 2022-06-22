«Изобретут велосипед»: В России рассказали, как будет работать «криптозолотой рубль»
Специалист по криптовалюте Евгений Каминский в эфире НСН заверил, что России хватит золота, чтобы обеспечить даже цифровые валюты.
Мировые биржи вряд ли примут новый «криптозолотой рубль», но тогда Россия примерно за год создаст собственную или будет работать на дружественной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил криптоэксперт Евгений Каминский.
Ранее РБК опубликовало выдержки из доклада Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, согласно которому введение против России финансовых санкций не только порождает экономические потери, но и ставит вопрос о переходе к качественно другой национальной финансово-денежной системе. Одним из предложений аналитиков является создание «золотого рубля» - обеспеченного золотом стейблкоина. Каминский оценил такую инициативу, отметив, что для ее реализации может быть создан новый инструмент блокчейна.
«Я думаю, что курс «криптозолотого рубля» будет равен одному рублю. Все расчеты будут в рублях, а блокчейн здесь нужен для того, чтобы эту систему можно было развернуть в разных странах, и она была независима, и на нее нельзя было наложить санкции. Скорее всего, это будет не уже существующий блокчейн, а ответвление от текущих инструментов, либо абсолютно новый инструмент. На рынке уже были монеты, которые, условно привязывались к золоту. Ничего из этого не получилось. Но в принципе у России достаточные золотовалютные резервы, чтобы обеспечивать золотом даже цифровые валюты», - рассказал он.
При этом, по его словам, пока неизвестно распространится ли эта валюта в другие страны.
«Сейчас проходит активное тестирование крипторубля, которое началось в этом году. Некоторые банки принимают в этом участие. Соответственно, когда тестирование закончится, будет развернута инфраструктура сначала внутри России и дальше, наверно, она будет продублирована в экономических союзах. Это нормальная история, единственное, не очень понятно, захотят ли страны партнеры развертывать у себя эту инфраструктуру, и не попадают ли они под санкции. То есть, понятно, что сами протоколы под санкции не попадут, но захотят ли это делать страны, с которыми у России сохраняются партнерские отношения – пока открытый вопрос. Соответственно то же самое и с биржами: захотят ли они размещать у себя национальные криптовалюты? Пока таких прецедентов не было. Опять же будет вопрос и с санкциями», - заметил Каминский.
Специалист по криптовалюте также считает, что «криптозолотой рубль» не получится разместить на существующих мировых биржах.
«Возможно, это получится реализовать на базе уже существующих торговых площадок. Это и Московская биржа, которая также под санкциям; и Петербургская. Но говорить о том, что это будут поддерживать какие-то мировые биржи – пока нельзя. Поэтому здесь скорее будет изобретение велосипеда или своя дружественная подконтрольная биржа. Думаю, что с нуля биржу создавать не будут, поэтому на это уйдет полгода-год, если на это будет выделено достаточно человеческих ресурсов», - заключил Каминский.
Ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что создание «золотого крипторубля» не решит проблему российского экспорта и поступающего в Россию импорта.
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