«Изобретут велосипед»: В России рассказали, как будет работать «криптозолотой рубль»

Мировые биржи вряд ли примут новый «криптозолотой рубль», но тогда Россия примерно за год создаст собственную или будет работать на дружественной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил криптоэксперт Евгений Каминский.

Ранее РБК опубликовало выдержки из доклада Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, согласно которому введение против России финансовых санкций не только порождает экономические потери, но и ставит вопрос о переходе к качественно другой национальной финансово-денежной системе. Одним из предложений аналитиков является создание «золотого рубля» - обеспеченного золотом стейблкоина. Каминский оценил такую инициативу, отметив, что для ее реализации может быть создан новый инструмент блокчейна.