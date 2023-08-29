«Атака на цены!»: Россия пытается укрепить рубль до 85 за доллар

Август выдался непростым для рубля, который после резкого обвала так и не пришел в себя. Аналитики прогнозируют, что сентябрь станет более определенным и укрепит позиции национальной валюты после летней неразберихи, в то же время россиян тревожат прогнозы об осеннем повышении цен практически на все товары.

Накануне экономист, министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов предложил несколько способов укрепления российского рубля до отметки 85 за доллар. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 августа, составляет 95, 5 рубля.

85: ВЕРНУТЬ ВАЛЮТУ

Так, по словам экономиста, для укрепления курса необходимо вернуть валюту в страну. Первый способ — это сокращение бюджетного и монетарного стимулирования, что приведет к росту спроса на импорт. Это означает ужесточение фискальной и денежной политики, а повышение ставки ЦБ – первый шаг в этом направлении, пишет РБК.

Второй возможный вариант – контроль над продажей валюты со стороны экспортеров. Задорнов утверждает, что в этом смысле шаги тоже предпринимаются, так как правительство и Кремль уже договорились с экспортерами о продаже выручки неформально.