«Атака на цены!»: Россия пытается укрепить рубль до 85 за доллар
Экономисты предлагают меры для укрепления рубля после летнего обвала, россияне готовятся к осеннему повышению цен. Аналитики прогнозируют курс в 93 рубля за доллар к концу года.
Август выдался непростым для рубля, который после резкого обвала так и не пришел в себя. Аналитики прогнозируют, что сентябрь станет более определенным и укрепит позиции национальной валюты после летней неразберихи, в то же время россиян тревожат прогнозы об осеннем повышении цен практически на все товары.
Накануне экономист, министр финансов в 1997-1999 годах Михаил Задорнов предложил несколько способов укрепления российского рубля до отметки 85 за доллар. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 августа, составляет 95, 5 рубля.
85: ВЕРНУТЬ ВАЛЮТУ
Так, по словам экономиста, для укрепления курса необходимо вернуть валюту в страну. Первый способ — это сокращение бюджетного и монетарного стимулирования, что приведет к росту спроса на импорт. Это означает ужесточение фискальной и денежной политики, а повышение ставки ЦБ – первый шаг в этом направлении, пишет РБК.
Второй возможный вариант – контроль над продажей валюты со стороны экспортеров. Задорнов утверждает, что в этом смысле шаги тоже предпринимаются, так как правительство и Кремль уже договорились с экспортерами о продаже выручки неформально.
Еще одним важным моментом является решение вопроса с зависшими в Индии рупиями. Аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН говорил, что система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала.
«Характерный пример – Индия. После введения санкций против российской нефти Россия попыталась диверсифицировать поставки, поставки в Индию выросли в разы. Долларами оплачивать рискованно, потому что платежи могут заблокировать, поэтому поставки нефти в Индию оплачиваются индийскими рупиями. Российские поставщики получают рупии, а потом не знают, что с ними делать, потому что индийские товары в таком количестве России не нужны, рупия не является свободной конвертируемой валютой, ее очень сложно поменять на какую-то другую валюту», - объяснял он.
90: ПРОГНОЗЫ НА ОСЕНЬ
Финансовый аналитик Владимир Левченко объяснял в беседе с НСН, что стремительное падение курса рубля является искусственным, поэтому сейчас есть смысл уменьшать долю сбережений в долларах и евро.
«Это первая за всю постсоветскую историю неэкономическая девальвация. Если мы не увидим разворота курса, огромное количество импортных товаров или товаров с импортными комплектующими станут запредельно дорогими. В этом плане, и исходя из того, что девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля», - сказал Левченко.
Со своей стороны, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН сделал прогнозы по курсу на сентябрь и конец 2023 года.
«Это ослабление рубля не имеет под собой никаких фундаментальных оснований. Я ожидаю, что к 1 сентября курс рубля будет примерно такой же, как сейчас, в диапазоне 90-95. Во втором полугодии он не будет сильно меняться. Не исключаю, что могут быть залеты вверх и вниз, но курс будет возвращаться к этому диапазону. Если сейчас пройдет 95 и будет 100, все равно потом сюда вернется. У нас все определяется сугубо торговым балансом. Он у нас более-менее стабилен, как и бюджетный дефицит, а стабилизация произошла именно на этих значениях», - говорил он.
В возвращение рубля к отметки в 85 за доллар эксперт не верит. По его словам, до Нового года этого не случится.
«На основании экономики наиболее вероятен вариант, что к 31 декабря курс будет где-то здесь, где мы сейчас находимся, на уровне 93-92 рублей. За вычетом непредсказуемых событий, так называемых "черных лебедей", крупных банковских крахов или военно-политических событий», - заключил он.
При этом руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард считает, что доллар может вырасти до 100-120 рублей к концу года. По его словам, сегодня не видно значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российскую национальную валюту в сторону укрепления. Один из факторов удешевления рубля - «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций.
25%: РОСТ ЦЕН
Обычных граждан волнует вопрос, как все эти изменения с курсом отразятся на ценах. Многочисленные сообщения о грядущем повышении цен на продукты являются «прощупыванием» реакции покупателей, заявил в интервью НСН доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
«Анонсирование роста цен – один из способов достижения победы в извечной борьбе спроса и предложения. Когда есть инфляция, продовольственная инфляция неизбежна, но анонсирование – это прощупывание окружающей среды. При повышении цены может сократиться спрос, и тогда ты понесешь еще большие убытки. Сообщения СМИ – это один из факторов, влияющих на рост цен. Год назад примерно в это же время была такая же психологическая атака. На переломе лета и осени идет формирование ценового года, и все, кому не лень, хотят как можно быстрее повысить цены», - объяснил он.
Вместе с тем, он подтвердил, что сейчас есть объективные причины для роста цен, отметив, что в первую очередь дорожают товары первой необходимости.
Так, осенью хлеб в России подорожает на 10%, пишет Telegram-канал Baza. По данным источников в отрасли, это случится из-за выхода Москвы из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.
Сообщения СМИ о значительном росте цен на хлеб осенью не имеют никакого отношения к действительности, заявил в интервью НСН глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. По его словам, власти строго контролируют цены на хлебобулочные изделия.
«Никакого отношения к действительности такие заявления не имеют. Урожай был хороший, цены опять развернулись и падают. Как хлеб привязан к курсу, который слабеет, понять невозможно. У хлебопеков есть субсидии, но их мало, особо рассчитывать на дополнительные средства не приходится. Но причина не в этом. На хлебопеков давят все уровни власти, не дай Бог поднять цены хоть на копейку, а издержки при этом растут динамичнее, чем объявляемые темпы инфляции», - рассказал Злочевский.
При этом исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев сообщил РБК, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб на фоне значительного роста себестоимости производства.
Эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН сообщил, что в ближайшие месяцы цены вырастут на 5-7%.
«Цены будут меняться на протяжении нескольких месяцев, резких скачков ждать не стоит. Вырастет стоимость продукции в среднем на 5-7%, предпосылок к большему росту пока нет», — сказал Карпов.
Он также отметил, что заморозка цен не решит возникшую проблему, потому что в конечном счете все равно кому-то придется платить.
«Продавцы и поставщики всё решают в рабочем режиме. Если поставщики действительно в силу сложившейся ситуации не смогут предложить товары по старым ценам, то их стоимость будет пересмотрена достаточно быстро, иначе есть риск остаться с пустыми полками. Заморозка же цен не решит проблему, поскольку за нее кто-то должен платить», - сказал он.
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко в интервью НСН заявил, что цены суммарных «корзинок» россиян к концу года вырастут от 17 до 25%.
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