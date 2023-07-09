Аналитик предсказал доллар по 120 рублей к концу года

По его словам, сегодня не видно значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российскую национальную валюту в сторону укрепления. Эксперт отметил, что наблюдается тенденция девальвации.

Один из факторов удешевления рубля - «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций.

Ранее в Банке России рассказали, что поможет стабилизировать курс рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

