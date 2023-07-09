Аналитик предсказал доллар по 120 рублей к концу года
Доллар США может вырасти до 100-120 рублей к концу 2023 года, сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артура Мейнхарда.
По его словам, сегодня не видно значимых фундаментальных факторов, способных развернуть российскую национальную валюту в сторону укрепления. Эксперт отметил, что наблюдается тенденция девальвации.
Один из факторов удешевления рубля - «валютное голодание» на фоне падения доходов от нефти и газа после введения потолка цен и ряда санкций.
Ранее в Банке России рассказали, что поможет стабилизировать курс рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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