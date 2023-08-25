«Без резких скачков»: В России спрогнозировали рост цен на 5-7% в ближайшие месяцы

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что производители просят торговые сети признать изменение курса рубля основанием для пересмотра цен. Также они настаивают на сокращении сроков пересмотра ценников до двух недель. Сообщается, что в противном случае поставщики будут готовы останавливать отправку продукции. Карпов объяснил, почему процесс пересмотра цен будет затянут.

«Изменение цен зависит от целого ряда факторов — от запасов сырья, готовой продукции и так далее. Важно и количество конкурентов на рынке. Если их много — ситуация одна. Если же отрасль монополизирована — совершенно другая. К тому же, если поставщик может удерживать цены чуть дольше, чем конкуренты, у него резко увеличится объем продаж на фоне роста цен у других поставщиков. Так он сможет уменьшить свои потери. Цены будут меняться на протяжении нескольких месяцев, резких скачков ждать не стоит. Вырастет стоимость продукции в среднем на 5-7%, предпосылок к большему росту пока нет», — сказал Карпов.

Он также отметил, что заморозка цен не решит возникшую проблему, потому что в конечном счете все равно кому-то придется платить.

«Торговые сети изучают конъюнктуру рынка после получения соответствующих запросов. Они смотрят за поведением других поставщиков в этой категории и принимают то или иное решение. Это понятный процесс, никакой сложности в нем нет, тем более, что в российской экономике уже бывали такие этапы. Продавцы и поставщики всё решают в рабочем режиме. Если поставщики действительно в силу сложившейся ситуации не смогут предложить товары по старым ценам, то их стоимость будет пересмотрена достаточно быстро, иначе есть риск остаться с пустыми полками. Заморозка же цен не решит проблему, поскольку за нее кто-то должен платить», — резюмировал эксперт.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко заявил, что потребительская корзина в России подорожает на 50% к концу 2023 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

