«Залеты за 90!»: Аналитик Голубовский дал прогноз, что будет с рублем к 31 декабря
С сентября по декабрь курс рубля к доллару будет стабильным, даже в случае взлета «за сто» он вернется к значениям 90-95, пообещзал в эфире НСН Дмитрий Голубовский.
Во втором полугодии 2023 года курс рубля не будет сильно меняться по сравнению с сегодняшними значениями, предположил в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
В ходе торгов на Мосбирже в среду курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 94 рубля, а евро поднимался выше 103 рублей.
«Это ослабление рубля не имеет под собой никаких фундаментальных оснований. Я ожидаю, что к 1 сентября курс рубля будет примерно такой же, как сейчас, в диапазоне 90-95. Во втором полугодии он не будет сильно меняться. Не исключаю, что могут быть залеты вверх и вниз, но курс будет возвращаться к этому диапазону. Если сейчас пройдет 95 и будет 100, все равно потом сюда вернется. У нас все определяется сугубо торговым балансом. Он у нас более-менее стабилен, как и бюджетный дефицит, а стабилизация произошла именно на этих значениях. На основании экономики наиболее вероятен вариант, что к 31 декабря курс будет где-то здесь, где мы сейчас находимся, на уровне 93-92 рублей. За вычетом непредсказуемых событий, так называемых "черных лебедей", крупных банковских крахов или военно-политических событий», - сказал Голубовский.
Нынешнее падение рубля он объяснил спекуляциями в России и понижением кредитного рейтинга США.
«То, что сейчас происходит, в основном спекулятивное явление. На жаргоне трейдеров это означает "поход за стопами". Есть спекулятивные стратегии, когда выставляются защитные приказы на покупку валюты при прохождении определенных уровней. При этом в Америке сейчас тоже идет завал, все падает: нефть, золото, потому что агентство Fitch снизило рейтинг США, и весь оптимизм к американскому рынку испаряется. Юань тоже падает. Это парадоксальное явление, но даже когда приходят плохие новости в отношении самой Америки, доллар все равно растет, потому что всем нужен кэш, наличность. Это тоже может транслироваться на наш рынок. Несмотря на то, что наш рынок как бы полностью отрезан от Америки, корреляция существует, сегодня это было падение рубля из района 93 в район 94. Это движение началось с момента открытия торгов в Нью-Йорке», - заключил собеседник НСН.
Финансовый аналитик Владимир Левченко ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на российском фондовом рынке сейчас царит истерия, рекомендовав уменьшить долю в акциях.
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