«Залеты за 90!»: Аналитик Голубовский дал прогноз, что будет с рублем к 31 декабря

Во втором полугодии 2023 года курс рубля не будет сильно меняться по сравнению с сегодняшними значениями, предположил в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

В ходе торгов на Мосбирже в среду курс доллара впервые с марта прошлого года превысил 94 рубля, а евро поднимался выше 103 рублей.