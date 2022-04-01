«Циклон обострился»: Вильфанд предупредил москвичей об аномальных осадках в выходные

По его словам, в аномальной погоде виновен циклон, который перемещается через Балканы и движется на европейскую часть России.

«Циклон насыщен влагой и будет управлять погодой, небо будет хмурое и облачное. Еще более значимым фактором является фронтальный раздел, связанный с этим циклоном, он обостренный и хорошо выраженный. Такая обостренность связана с тем, что к северным регионам от Москвы температуры отрицательные, а к югу от Москвы очень высокие. В Ростовской области температура выше +20 градусов», - сказал Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что уже к понедельнику осадки ослабеют, но жителей Московского региона будут ожидать холодные ночные температуры.