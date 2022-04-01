«Циклон обострился»: Вильфанд предупредил москвичей об аномальных осадках в выходные
Москву зальёт, засыплет, а потом подморозит. Снег начнет таять только с 6 апреля, заявил в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра.
В Московском регионе в предстоящие выходные ожидаются рекордные осадки, будет сильный дождь и выпадет много снега, порывы ветра достигнут 15 метров в секунду, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о надвигающемся на Центральную Россию средиземноморском циклоне «Катарина». Роман Вильфанд отметил, что из-за циклона в Москве и области осадки превысят рекордную климатическую норму.
«Осадки будут по-настоящему сильные. Погода в субботу будет аномальная. По определению, конец марта и начало апреля – это сухие периоды, когда осадков выпадает немного. В Москве средняя климатическая норма осадков в апреле 44 миллиметра за месяц. Сейчас прогнозируется, что за один день может выпасть 10-15 миллиметров. Вполне вероятно, что осадки будут рекордными. Поскольку температуры ночью будут отрицательные, от -1… -3 градусов, а днем от +1… +3 градусов, то осадки будут выпадать во всех своих фазах. Будет снег, затем мокрый снег, в Московской области ожидается дождь. Также ожидается налипание мокрого снега на провода, ветви деревьев, будет также гололед и гололедица. В течение ближайших дней москвичам и жителям Подмосковья нужно быть очень внимательными. Порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду», - сказал Вильфанд.
По его словам, в аномальной погоде виновен циклон, который перемещается через Балканы и движется на европейскую часть России.
«Циклон насыщен влагой и будет управлять погодой, небо будет хмурое и облачное. Еще более значимым фактором является фронтальный раздел, связанный с этим циклоном, он обостренный и хорошо выраженный. Такая обостренность связана с тем, что к северным регионам от Москвы температуры отрицательные, а к югу от Москвы очень высокие. В Ростовской области температура выше +20 градусов», - сказал Вильфанд.
При этом синоптик отметил, что уже к понедельнику осадки ослабеют, но жителей Московского региона будут ожидать холодные ночные температуры.
«В воскресенье будут интенсивные осадки ночью и в первой половине дня, затем они ослабеют. А в понедельник в тылу уходящего циклона в Москву и область будут поступать холодные воздушные массы из северных регионов. В ночь на понедельник можно ожидать температуру -7…-12 градусов», - отметил Вильфанд.
Также он рассказал, что снег в Москве и области начнет сходить после 6 апреля. По его словам, в этот период ожидается дождь, который поспособствует его таянию.
«С 6 апреля потеплеет, около нормы. Снег начнет таять начиная с середины следующей недели. В среду и четверг прогнозируются ночные температуры около нуля, а днем положительные: +5…+6. Очень важно, что прогнозируется дождь, он быстрее способствует таянию снега, чем теплая погода. Поэтому в третьей пятидневке апреля снег уже точно сойдет, но на открытых участках. После 10 апреля снега будет уже совсем мало в Москве», - резюмировал Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что теплую погоду в апреле москвичам следует ожидать не раньше второй недели месяца. По его словам, к этому времени холодные воздушные массы начнут покидать столицу, и температура начнет повышаться.
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