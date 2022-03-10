Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву

До 20-х чисел марта погода в столичном регионе будет прохладной. Настоящее весеннее тепло придёт в столицу в конце второй декады текущего месяца, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, до середины месяца регион будет находиться в плену холодного антициклона. Горожан ожидает малооблачная погода с небольшим количеством снега. Однако, уже ближе к 20-м числам холодные воздушные массы начнут покидать столицу и темпера начнет повышаться. Столбики термометра днём смогут достичь отметки в +3...+5 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до отрицательных значений.

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«Днем будет солнечно и тепло, ночные показатели достигнут отметок минус один — плюс один градус. Ожидается малооблачная погода, разница между ночной и дневной температурой будет ощущаться все меньше», - уточнил Шувалов в интервью «Вечерней Москве».

По прогнозам специалиста, во второй половине месяца солнце начнет активнее прогревать воздух. Именно тогда, после наступивших в последние дни холодов, в столичный регион вернётся настоящая весенняя погода.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВеснаПогода В Москве
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