Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву
До 20-х чисел марта погода в столичном регионе будет прохладной. Настоящее весеннее тепло придёт в столицу в конце второй декады текущего месяца, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, до середины месяца регион будет находиться в плену холодного антициклона. Горожан ожидает малооблачная погода с небольшим количеством снега. Однако, уже ближе к 20-м числам холодные воздушные массы начнут покидать столицу и темпера начнет повышаться. Столбики термометра днём смогут достичь отметки в +3...+5 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до отрицательных значений.
«Днем будет солнечно и тепло, ночные показатели достигнут отметок минус один — плюс один градус. Ожидается малооблачная погода, разница между ночной и дневной температурой будет ощущаться все меньше», - уточнил Шувалов в интервью «Вечерней Москве».
По прогнозам специалиста, во второй половине месяца солнце начнет активнее прогревать воздух. Именно тогда, после наступивших в последние дни холодов, в столичный регион вернётся настоящая весенняя погода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+51 231 / сут.
Умерли
359 тыс.+665 / сут.
Выздоровели
15,0 млн+149 тыс. / сут.
- Собянин: Москва выделит 500 млн рублей на новые сети быстрого питания
- Правительство запретило вывоз более 200 товаров в недружественные страны
- Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву
- Аэропорт «Шереметьево» временно закроет терминал D
- Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг сообщения о своей гибели
- Президентом Венгрии впервые избрали женщину
- Лукашенко и Путин встретятся в Москве 11 марта
- Медведев напомнил McDonald’s, что в России делают хорошие котлеты и булки
- СМИ: Полубояринов уйдет с поста гендиректора «Аэрофлота»
- Кулеба заявил, что Украина не намерена выполнять выдвинутые Россией требования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru