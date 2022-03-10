Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву

До 20-х чисел марта погода в столичном регионе будет прохладной. Настоящее весеннее тепло придёт в столицу в конце второй декады текущего месяца, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, до середины месяца регион будет находиться в плену холодного антициклона. Горожан ожидает малооблачная погода с небольшим количеством снега. Однако, уже ближе к 20-м числам холодные воздушные массы начнут покидать столицу и темпера начнет повышаться. Столбики термометра днём смогут достичь отметки в +3...+5 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до отрицательных значений.