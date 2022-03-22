Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

Отмечается, что в воскресенье также ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду и понижение температуры ночью до -5 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал настоящую весну в конце марта.

