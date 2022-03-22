Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды
22 марта 202211:41
Зима вернется в Москву 27 марта, ожидается снег и метель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Отмечается, что в воскресенье также ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду и понижение температуры ночью до -5 градусов.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал настоящую весну в конце марта.
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22 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru