Москвичей предупредили о возвращении зимней погоды

Зима вернется в Москву 27 марта, ожидается снег и метель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Синоптик рассказал о приходе настоящей весны в Москву

Отмечается, что в воскресенье также ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду и понижение температуры ночью до -5 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал настоящую весну в конце марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаМоскваРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры