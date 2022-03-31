Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о надвигающемся на Центральную Россию средиземноморском циклоне «Катарина», сообщает РИА «Новости».
По его словам, уже в субботу в Москве ожидаются обильные осадки в виде снега, на юго-востоке Подмосковья прольются ледяные дожди, с образованием наледи.
Как отметил синоптик, в столице выпадет до 14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду 1972 года. Тогда на весеннюю Москву выпало до 15,5 миллиметров осадков.
Тишковец также предупредил, что ожидается резкая перемена атмосферного давления, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
Ранее синоптики зафиксировали редкую мартовскую грозу в Москве.
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