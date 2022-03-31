Синоптики: циклон «Катарина» принесет в Москву обильный снегопад

Как отметил синоптик, в столице выпадет до 14 миллиметров мокрого снега, что близко к рекорду 1972 года. Тогда на весеннюю Москву выпало до 15,5 миллиметров осадков.

Тишковец также предупредил, что ожидается резкая перемена атмосферного давления, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее синоптики зафиксировали редкую мартовскую грозу в Москве.

