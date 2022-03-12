Терапевт назвал способ улучшить самочувствие при смене погоды
Смена погоды может плохо отражаться на самочувствии. Об этом рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко в интервью радио Sputnik.
«У нас весна постепенно сменяет зиму, что может отражаться на самочувствии людей. Не нужно из-за этого отчаиваться, поскольку такие проблемы для продолжительности жизни не опасны», — отметил медик.
По словам Кузьменко, «самочувствие меняется ото дня ко дню», и врачи не назначают лечение при недомоганиях в случае резкой смены погоды. Медик подчеркнул, что плохое самочувствие на фоне погоды — это не диагноз, и таблетками это состояние не исправить.
Однако перестать испытывать упадок сил при перепадах температуры возможно. Кузьменко рекомендовал заниматься физкультурой, ложиться спать и вставать в одно и то же время, правильно питаться.
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