«Подождать с весной»: Синоптик предупредил о снеге и минусовой температуре в Москве
Александр Шувалов отметил, что глубокий циклон накроет столицу уже в воскресенье, осадки сохранятся и на следующей неделе.
Весна покинет московский регион только на неделю, а выпавший за выходные снег быстро растает, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Не нужно ждать настоящую зиму. Это нормальный, естественный процесс – перебой с приходом весны, есть такой термин в метеорологии, с нырянием северо-западного циклона, да, глубокий циклон, да, с хорошими ветрами до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве и Подмосковье. Но эти процессы, которые наблюдаются практически ежегодно. Поэтому говорить о том, что это будет возращение зимы, нельзя, это небольшое отступление весны, на неделю. Аномалией это назвать было бы кощунством», – объяснил Шувалов.
По словам синоптика, снег настигнет Москву уже в воскресенье, из-за осадков последние дни марта будут холодными.
«Осадки начнутся с дождя в субботу, потом будут в виде снега, в основном в воскресенье, когда произойдет наиболее резкое понижение температуры – до отрицательных значений ночью и близких к нулю днем. Затем в понедельник небольшой перерыв в осадках, потому что мы попадаем между двумя циклонами – один уходит на восток, а второй еще не подходит, поэтому у нас и более прохладные ночи – минус 4-6 градусов, и дневные температуры повыше, солнышко должно все-таки выглянуть. Во вторник вторая волна осадков в виде снега, поэтому температура у нас до конца марта отрицательная ночью – около минус 5 и плюсовые 0-5 градусов днем», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Шувалов отметил, что снег растает достаточно быстро – в первую пятидневку апреля, но роскошного тепла в это время ждать не стоит, только +5-10 градусов.
Шторм с дождем и снегом обрушится на Москву в ближайшие выходные, наиболее неблагоприятная погода ожидается в воскресенье — горожанам лучше по возможности оставаться дома, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Львова-Белова: Препятствий в поставках лекарств для детей нет
- Минюст внёс Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов
- Еврокомиссия призвала отменить «золотые паспорта»
- Более 4 млрд рублей направят на доплаты работающим с COVID-19 медикам
- Кремль: Российско-украинские переговоры могут начаться 29 марта
- В Шанхае ввели самый масштабный локдаун за последние два года
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru