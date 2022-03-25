«Подождать с весной»: Синоптик предупредил о снеге и минусовой температуре в Москве

Весна покинет московский регион только на неделю, а выпавший за выходные снег быстро растает, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Не нужно ждать настоящую зиму. Это нормальный, естественный процесс – перебой с приходом весны, есть такой термин в метеорологии, с нырянием северо-западного циклона, да, глубокий циклон, да, с хорошими ветрами до 15 метров в секунду в воскресенье в Москве и Подмосковье. Но эти процессы, которые наблюдаются практически ежегодно. Поэтому говорить о том, что это будет возращение зимы, нельзя, это небольшое отступление весны, на неделю. Аномалией это назвать было бы кощунством», – объяснил Шувалов.

По словам синоптика, снег настигнет Москву уже в воскресенье, из-за осадков последние дни марта будут холодными.