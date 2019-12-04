В ГИБДД назвали причину отмены «площадки» при сдаче на права

Ранее о намерении отменить «площадку» заявил руководитель отдела экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Он уточнил, что это испытание будет отменено с 1 октября 2020 года для будущих водителей, которые сдают на права категорий B, C и D.

В настоящее время соответствующее постановление находится на рассмотрении в кабинете министров и готовится к подписанию.

