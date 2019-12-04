В ГИБДД назвали причину отмены «площадки» при сдаче на права

4 декабря 201912:32

Испытание «площадка» при сдаче экзамена на получение водительских прав отменяется из-за того, что оно дублирует аналогичное испытание в автошколах. Как заявил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин, этот этап сочли нецелесообразным еще и потому, что он отнимает слишком много времени у инспекторов, сообщает RT.

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Ранее о намерении отменить «площадку» заявил руководитель отдела экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД Николай Гиляков.

Он уточнил, что это испытание будет отменено с 1 октября 2020 года для будущих водителей, которые сдают на права категорий B, C и D.

В настоящее время соответствующее постановление находится на рассмотрении в кабинете министров и готовится к подписанию.

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ФОТО: flickr.com // Витебский Курьер
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