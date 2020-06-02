Минобороны воюет против коронавируса: Вакцину обещают к концу лета

К концу июля будут завершены клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой совместно ведут 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава. С таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.

От появления вакцины фактически зависит весь мир, но эксперты предупреждают, что ее быстрое массовое внедрение может быть опасным. По мнению израильского иммунолога, профессора Якова Беркуна, Из-за сокращения сроков проверки вакцины, а также быстрого её внедрения в массы, как отметил Яков Беркун, возрастает риск проявления побочных эффектов В подтверждение своей теории он привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле, которая состоялась несколько лет назад. Быстрое внедрение препарата обернулось тем, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.