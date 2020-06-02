Минобороны воюет против коронавируса: Вакцину обещают к концу лета
К концу июля будут завершены клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Эксперты НСН отвечают на вопрос, станет ли она панацеей.
К концу июля будут завершены клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Ее разработкой совместно ведут 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава. С таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу.
От появления вакцины фактически зависит весь мир, но эксперты предупреждают, что ее быстрое массовое внедрение может быть опасным. По мнению израильского иммунолога, профессора Якова Беркуна, Из-за сокращения сроков проверки вакцины, а также быстрого её внедрения в массы, как отметил Яков Беркун, возрастает риск проявления побочных эффектов В подтверждение своей теории он привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле, которая состоялась несколько лет назад. Быстрое внедрение препарата обернулось тем, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.
Современные технологии позволяют существенно сократить сроки испытаний и проверки безопасности вакцин - до нескольких месяцев. Раньше такие исследования длились годами.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19
«В массовом производстве вакцина может появиться в следующем году, потому что мало ее создать, мало ее испытать. Надо провести доклинические и клинические испытания, нужны полевые испытания и надо наладить промышленное производство. А это совсем не то, что произвести маленькую партию.
Накануне стало известно, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург. Но уточнил, что процесс может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно.
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