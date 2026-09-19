Столб черного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов

В северо‑восточной части Эр‑Рияда прозвучали новые взрывы. Вскоре после этого в районе международного аэропорта имени короля Халеда заметили поднимающийся в небо густой чёрный дым. Об этом сообщили зарубежные информационные агентства.

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По данным корреспондента агентства «Синьхуа», в указанной части столицы Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов. Агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидца, также подтвердило наличие пламени и плотного чёрного дыма неподалёку от аэропорта.

На момент первых публикаций официальных сведений о том, что стало причиной инцидентов и каковы могут быть последствия, не было. Данных о возможных пострадавших тоже не поступало.

Ранее ночью жители Эр‑Рияда получили уведомления об угрозе с воздуха. В городе раздавались звуки взрывов, а спустя примерно десять минут гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила об отмене тревоги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Саудовская АравияВзрыв

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