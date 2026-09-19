Столб черного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов

По данным корреспондента агентства «Синьхуа», в указанной части столицы Саудовской Аравии прогремело несколько взрывов. Агентство Reuters, ссылаясь на слова очевидца, также подтвердило наличие пламени и плотного чёрного дыма неподалёку от аэропорта.

На момент первых публикаций официальных сведений о том, что стало причиной инцидентов и каковы могут быть последствия, не было. Данных о возможных пострадавших тоже не поступало.

Ранее ночью жители Эр‑Рияда получили уведомления об угрозе с воздуха. В городе раздавались звуки взрывов, а спустя примерно десять минут гражданская оборона Саудовской Аравии сообщила об отмене тревоги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

