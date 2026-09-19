Анну Шерлинг похоронили на Химкинском кладбище

Отец Анны Шерлинг в разговоре с агентством ТАСС подтвердил, что похороны актрисы, телеведущей и звезды сериала «След» прошли 18 сентября на Химкинском кладбище. Анна ушла из жизни в возрасте 46 лет.

Анна Шерлинг родилась в творческой семье: её мать — заслуженная артистка РФ Тамара Акулова, отец — заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Шерлинг. Актриса получила профессиональное образование в ГИТИСе (в мастерской Виктора Ракова), а также окончила Школу «Останкино» по направлению «Телеведущая».

Зрители помнят Анну по работам в кино, среди которых картины «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «О тебе…» и другие проекты.

