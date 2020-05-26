Шойгу назвал сроки разработки «военной» вакцины от COVID-19

Доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, разработка которых ведется с участием военных, планируется завершить к 1 июня. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он отметил, что клинические исследования могут быть завершены до конца июля.

Шойгу подчеркнул, что работу над вакциной ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава. Об этом он рассказал во время рабочего совещания, которое провел президент Владимир Путин.

В его ходе сам глава государства заявил, что специалисты считают пик коронавируса в России пройденным, отмечает РИА ФАН.