Шойгу назвал сроки разработки «военной» вакцины от COVID-19
Доклинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции, разработка которых ведется с участием военных, планируется завершить к 1 июня. Как пишет «Интерфакс», с таким заявлением выступил глава Минобороны Сергей Шойгу. Также он отметил, что клинические исследования могут быть завершены до конца июля.
Шойгу подчеркнул, что работу над вакциной ведет 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБЗ Минобороны при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава. Об этом он рассказал во время рабочего совещания, которое провел президент Владимир Путин.
В его ходе сам глава государства заявил, что специалисты считают пик коронавируса в России пройденным, отмечает РИА ФАН.
К слову, накануне стало известно, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России может начаться уже осенью. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
При этом, специалист отметил, что этот процесс может может затянуться на период от полугода до девяти месяцев, поскольку всё население страны не сможет получить вакцину одномоментно.
Кроме того, Александр Гинцбург рассказал, что у сотрудников НИЦЭМ, которые протестировали на себе разработанную вакцину от COVID-19, были выявлены антитела к коронавирусу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru