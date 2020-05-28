Иммунолог рассказал об опасности быстрого внедрения вакцины от COVID-19

Быстрое массовое внедрение вакцины от COVID-19 может быть опасным. Как пишет РИА Новости, такое мнение озвучил израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун. По его словам, современные технологии позволяют существенно сократить сроки испытаний и проверки безопасности вакцин - до нескольких месяцев. Ранее такие исследования длились годами.

Из-за сокращения сроков проверки вакцины, а также быстрого её внедрения в массы, как отметил Яков Беркун, возрастает риск проявления побочных эффектов, пишут Известия. В подтверждение своей теории он привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле, которая состоялась несколько лет назад. Быстрое внедрение препарата обернулось тем, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.

«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - подчеркнул иммунолог.