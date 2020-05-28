Иммунолог рассказал об опасности быстрого внедрения вакцины от COVID-19
Быстрое массовое внедрение вакцины от COVID-19 может быть опасным. Как пишет РИА Новости, такое мнение озвучил израильский иммунолог, глава отделения в больнице Хадасса Ар а-Цофим профессор Яков Беркун. По его словам, современные технологии позволяют существенно сократить сроки испытаний и проверки безопасности вакцин - до нескольких месяцев. Ранее такие исследования длились годами.
Из-за сокращения сроков проверки вакцины, а также быстрого её внедрения в массы, как отметил Яков Беркун, возрастает риск проявления побочных эффектов, пишут Известия. В подтверждение своей теории он привел в пример массовую вакцинацию от ротавируса в Израиле, которая состоялась несколько лет назад. Быстрое внедрение препарата обернулось тем, что у пациентов развились тяжелый гастроэнтерит и другие заболевания.
«Вот и сейчас все так торопятся, но очень важно знать, что будет потом», - подчеркнул иммунолог.
Между тем, клинические испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции в России планируется начать с конца июня. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
По его словам, испытания начнутся с 29 июня - после подтверждения безопасности применения препарата на животных, а также получения результатов специфической активности.
В свою очередь, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что распространение COVID-19 может прекратиться, когда у 95% населения выработается иммунитет к нему. Об этом он сообщил, ссылаясь на расчёты Всемирной организации здравоохранения, передаёт RT.
По его мнению, единственный способ остановить инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём — вакцинация. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медиков, людей с хроническими заболеваниями, а также пожилых людей.
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