Режиссер «Конклава» снимет сиквел «Война миров Z» с Брэдом Питтом
Студия Paramount спустя более десяти лет безуспешных попыток наконец смогла запустить в работу продолжение зомби‑боевика «Война миров Z». Главную роль в сиквеле сыграет Брэд Питт, а постановщиком картины станет Эдвард Бергер. За сценарий отвечает Деннис Келли — автор сериала «Утопия».
Подробности будущей ленты пока не раскрываются. Стоит напомнить, что первая часть, вышедшая в 2013 году, лишь отдалённо следовала за сюжетом романа Макса Брукса, опубликованного в 2006 году. При этом фильм заработал в мировом прокате порядка 540 миллионов долларов, хотя съёмки сопровождались серьёзными трудностями: в частности, третий акт пришлось полностью переснять.
Долгое время Брэд Питт стремился привлечь к работе над продолжением своего близкого друга и соратника Дэвида Финчера. Проект почти стартовал, но из‑за стремительного роста бюджета Финчер отказался от участия, и студия приостановила производство. Несмотря на это, Питт не оставлял надежды воплотить задумку в жизнь.
В оригинальном фильме рассказывалось о Джерри Лейне — бывшем следователе ООН, которого возвращают на службу в разгар глобальной катастрофы. Вирус стремительно превращает людей в зомби, цивилизация рушится буквально за несколько дней, а Лейн пускается в кругосветную гонку, чтобы найти источник заражения.
Тот факт, что полноценное продолжение так и не появилось на экранах, многие считают одним из самых заметных просчётов Paramount — особенно на фоне нынешней популярности устоявшихся кинофраншиз.
По имеющейся информации, именно Брэд Питт уговорил Эдварда Бергера присоединиться к проекту, убедив его, что тот станет наилучшим кандидатом на роль режиссёра «Войны миров Z 2».
Ранее фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли побил рекорд кассовых сборов в Северной Америке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Режиссер «Конклава» снимет сиквел «Война миров Z» с Брэдом Питтом
- Столб черного дыма заметили у аэропорта Эр-Рияда после взрывов
- Анну Шерлинг похоронили на Химкинском кладбище
- ПВО за неделю сбила 2022 дрона, летевших в сторону Москвы и области
- Выплаты военным пенсионерам в России вырастут на 4% с 1 октября
- Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи
- Продюсер: Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции
- СМИ: В Москве задержали гендиректора MIXIT Пая по подозрению в мошенничестве
- МО: Силы ПВО сбили 936 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
- МО: ВС РФ освободили сразу 5 населенных пунктов