Режиссер «Конклава» снимет сиквел «Война миров Z» с Брэдом Питтом

Подробности будущей ленты пока не раскрываются. Стоит напомнить, что первая часть, вышедшая в 2013 году, лишь отдалённо следовала за сюжетом романа Макса Брукса, опубликованного в 2006 году. При этом фильм заработал в мировом прокате порядка 540 миллионов долларов, хотя съёмки сопровождались серьёзными трудностями: в частности, третий акт пришлось полностью переснять.

Долгое время Брэд Питт стремился привлечь к работе над продолжением своего близкого друга и соратника Дэвида Финчера. Проект почти стартовал, но из‑за стремительного роста бюджета Финчер отказался от участия, и студия приостановила производство. Несмотря на это, Питт не оставлял надежды воплотить задумку в жизнь.

В оригинальном фильме рассказывалось о Джерри Лейне — бывшем следователе ООН, которого возвращают на службу в разгар глобальной катастрофы. Вирус стремительно превращает людей в зомби, цивилизация рушится буквально за несколько дней, а Лейн пускается в кругосветную гонку, чтобы найти источник заражения.

Тот факт, что полноценное продолжение так и не появилось на экранах, многие считают одним из самых заметных просчётов Paramount — особенно на фоне нынешней популярности устоявшихся кинофраншиз.

По имеющейся информации, именно Брэд Питт уговорил Эдварда Бергера присоединиться к проекту, убедив его, что тот станет наилучшим кандидатом на роль режиссёра «Войны миров Z 2».

Ранее фильм «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом в главной роли побил рекорд кассовых сборов в Северной Америке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

