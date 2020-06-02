Минобороны РФ выбрало добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
Для проверки эффективности и безопасности отечественной вакцины против коронавируса COVOD-19 отобраны 50 добровольцев из числа военнослужащих, среди них пять женщин. Об этом сообщили 2 июня в Министерстве обороны РФ, передаёт ТАСС.
Как отмечают в ведомстве, все кандидаты прошли обследование, в последний месяц они ничем не болели.
Первая группа добровольцев должна приехать должна прибыть в специальное учреждении при 48-м ЦНИИ Минобороны 3 июня. Там их ждёт ещё одно углублённое медицинское обследование в рамках подготовки в тестированию вакцины.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты разрабатывает вакцину вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Доклинические испытания планировали завершить до 1 июня, клинические — до конца июля. В НИЦЭМ имени Гамалеи предполагали, что массовое производство вакцины начнётся уже к концу лета.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН, однако, высказал мнение, что массовое производство вакцины в нашей стране начнётся только в следующем году.
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- Минобороны РФ выбрало добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru