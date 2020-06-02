Минобороны РФ выбрало добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19

Как отмечают в ведомстве, все кандидаты прошли обследование, в последний месяц они ничем не болели.

Первая группа добровольцев должна приехать должна прибыть в специальное учреждении при 48-м ЦНИИ Минобороны 3 июня. Там их ждёт ещё одно углублённое медицинское обследование в рамках подготовки в тестированию вакцины.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты разрабатывает вакцину вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Доклинические испытания планировали завершить до 1 июня, клинические — до конца июля. В НИЦЭМ имени Гамалеи предполагали, что массовое производство вакцины начнётся уже к концу лета.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН, однако, высказал мнение, что массовое производство вакцины в нашей стране начнётся только в следующем году.

