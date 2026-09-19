Выплаты военным пенсионерам в России вырастут на 4% с 1 октября

Под действие индексации попадут ветераны силовых ведомств — в том числе бывшие сотрудники МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и ФСИН.

Отдельное повышение предусмотрено для граждан, которым в сентябре исполнится 80 лет: их фиксированная выплата вырастет вдвое и составит 19 169 рублей, плюс автоматически начислят 1 413 рублей в качестве компенсации за уход.

Такая же сумма фиксированной выплаты и надбавка за помощь полагаются людям с инвалидностью I группы. При этом эксперт обратил внимание на важный нюанс: если перерасчёт уже был сделан по причине состояния здоровья, то при достижении 80‑летнего возраста повторного удвоения выплаты не будет.

Также предусмотрены дополнительные начисления для тех, кто ухаживает за нетрудоспособными родственниками. Чтобы получить прибавку, нужно вовремя подать заявление — тогда увеличенные выплаты начнут начислять со следующего месяца. Размер доплаты зависит от числа иждивенцев: за одного добавят 3 194 рубля, за двоих — 6 389 рублей, за троих — 9 584 рубля.

Ранее уполномоченный по правам человека Яна Лантратова напомнила, что неработающие пенсионеры, трудившиеся в сельском хозяйстве не менее 30 лет, могут рассчитывать на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

