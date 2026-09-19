ПВО за неделю сбила 2022 дрона, летевших в сторону Москвы и области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в течение недели — с 08:30 12 сентября до 08:30 19 сентября — в направлении Московского региона двигались 2022 беспилотных летательных аппарата.

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В своём канале на платформе «Макс» градоначальник уточнил: подавляющее большинство БПЛА удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны ещё на дальних подступах.

При этом 186 беспилотников были уничтожены уже на подлёте к столице.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении ВС РФ сразу пяти населенных пунктов в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиПВО

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