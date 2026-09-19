ПВО за неделю сбила 2022 дрона, летевших в сторону Москвы и области

В своём канале на платформе «Макс» градоначальник уточнил: подавляющее большинство БПЛА удалось нейтрализовать силами противовоздушной обороны ещё на дальних подступах.

При этом 186 беспилотников были уничтожены уже на подлёте к столице.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении ВС РФ сразу пяти населенных пунктов в зоне СВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

