Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи

В ведомстве связали с этим сбои в работе фиксированного интернета, однако уточнили, что в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотке доступ к сети уже полностью восстановлен.

В министерстве назвали произошедшее очередной попыткой сорвать проведение выборов, которая не увенчалась успехом: голосование идёт в штатном режиме, а последствия аварии устранили в кратчайшие сроки.

В российских регионах за время проведения избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами, сообщила ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова.

