Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи
В Минцифры сообщили о попытке диверсии на одной из оптоволоконных линий связи на Дальнем Востоке.
В ведомстве связали с этим сбои в работе фиксированного интернета, однако уточнили, что в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотке доступ к сети уже полностью восстановлен.
В министерстве назвали произошедшее очередной попыткой сорвать проведение выборов, которая не увенчалась успехом: голосование идёт в штатном режиме, а последствия аварии устранили в кратчайшие сроки.
В российских регионах за время проведения избирательной кампании возбудили 22 уголовных дела, связанных с выборами, сообщила ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Выплаты военным пенсионерам в России вырастут на 4% с 1 октября
- Минцифры сообщило о попытке диверсии на линии связи
- Продюсер: Депардье не переехал в РФ из-за судов во Франции
- СМИ: В Москве задержали гендиректора MIXIT Пая по подозрению в мошенничестве
- МО: Силы ПВО сбили 936 БПЛА ВСУ и 7 авиационных бомб
- МО: ВС РФ освободили сразу 5 населенных пунктов
- Тима Фарчника избрали новым президентом IBU
- Захарова: Народы РФ и Грузии «соскучились друг по другу»
- Медведев: На «адские санкции» США надо отвечать языком военного сдерживания
- Памфилова: В РФ возбудили 22 связанных с выборами уголовных дела