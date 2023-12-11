Фильм «Теща» обогнал «Елки 10» во второй уикенд проката

За 7–10 декабря картина собрала 124,6 млн рублей, общая сумма сборов за две недели — 392,6 млн рублей. Комедия с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым обошла в прокате десятую часть киносерии «Елки», на счету которой 116,2 млн рублей за уикенд.

На третьем месте в списке лидеров проката расположилась новинка от Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», вышедший 7 декабря анимационный фильм собрал 106,5 млн рублей. Кроме того, в число лидеров вошла сказка «По щучьему велению», собравшая 45,7 млн рублей за уикенд (2,4 млрд рублей за семь недель проката). Замыкает рейтинг британский мультфильм «Кентервильское привидение» со сборами 21,5 млн рублей.

