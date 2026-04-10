Знаковый или пустой финал: Чего ждать от третьего сезона «Эйфории»
Спустя четыре года после выхода второго сезона фанаты, наконец, увидят финал «Эйфории», однако отзывы критиков говорят о том, что вместо триумфального камбэка аудиторию ждет нечто неинтересное.
Кинотеатральный прокат фильма «Вот это драма!» с Зендеей в главной роли еще не завершился, а через считанные дни уже выходит новый проект с актрисой. Совсем скоро зрители узнают, чем завершится история Ру Беннет - в воскресенье 12 апреля HBO и HBO Max представят первый эпизод третьего, и вероятно, заключительного сезона сериала «Эйфория».
С приближением дат премьеры российская аудитория проявляет к проекту все больший интерес – по последним данным «Эйфория» занимает седьмое место в топ-10 «Индекса Кинопоиск Pro», чего раньше не наблюдалось. Однако отзывы зарубежных критиков все больше настораживают.
КАМБЭК С ПРЫЖКОМ ВО ВРЕМЕНИ
Первый сезон «Эйфории» представили в июне 2019 года. История о группе старшеклассников, которые пытаются найти себя и сталкиваются на этом пути с рядом проблем, в том числе психологических, мгновенно стала хитом. Потому уже в начале 2022 года создатели выпустили 2 сезон проекта и объявили о продлении драмы. Однако в 2023 году работу приостановили из-за голливудской забастовки сценаристов. Кроме того, в июле 2023 умер один из ключевых актеров проекта Ангус Клауд.
В январе 2024 года председатель и генеральный директор HBO Кейси Блойс отмечал, что третий сезон находится в разработке. А уже в марте стало известно, что съемки продолжения отложили на фоне расхождения авторов во взглядах на то, каким должен быть 3 сезон. В итоге съемочный процесс стартовал лишь в январе 2025 года. Как сообщали актеры сериала, работа продолжалась вплоть до ноябре 2025 года.
В апреле 2026 года, четыре года ожиданий спустя, фанаты, наконец, смогут увидеть третий сезон. В продолжении с событий второго сезона проходит пять лет, почти как в реальной жизни. Герои, уже не школьники, продолжают сталкиваться с драматичными проблемами. Ру, задолжав опасной дилерше Лори, ищет способы расплатиться с долгом. Кэсси и Нейт живут в пригороде и готовятся к свадьбе, Джулс учится в художественной школе, а Мэдди переезжает в Голливуд.
Помимо Зендаи к своим ролям также вернуться Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Марта Келли, Хлоя Черри и другие. К актерскому составу присоединились певица Росалия, Шэрон Стоун, Триша Пэйтас, Наташа Лионн, Даниэль Дедуайлер, Элай Рот и Маршон Линч. При этом Барби Феррейра, Остин Абрамс, Алжи Смит и Сторм Рид не появятся в новом сезоне.
СЕЗОН СКАНАДАЛОВ
«Эйфория» - далеко не первый сериал, авторы которого обратились к скачку во времени. Нечто подобное можно было наблюдать в ряде проектов 2010-х годов, например, в «Отчаянных домохозяйках», «Милых обманщицах», «Сплетнице» и не только. Зрители и критики нередко встречали подобное решение без особого энтузиазма. Аналогичная ситуация, судя по всему, произошла и с сериалом Сэма Левинсона. Третий сезон «Эйфории» получило 48% «свежести» на основе 21 рецензий агрегатора Rotten Tomatoes.
Представители СМИ, которые одними из первых посмотрели первые эпизоды третьего сезона, уже называют продолжение «удивительно бессобытийным». В частности, обозреватель New York Post Лорен Саммер негодует, что вместо человеческой драмы и страданий героев от собственных недостатков, за персонажами охотятся случайные криминальные головорезы. При этом Дэниел Финберг из The Hollywood Reporter отмечает, что персонажи прыгнули во взрослую жизнь, но сам сериал совершил прыжок к «кричащей неактуальности». Некоторые сюжетные повороты, например, переезд в погоне за американской мечтой, действительно сложно отнести к ноу-хау.
Исходя из заявлений некоторых критиков, герои в третьем сезоне отчасти те самые школьные друзья, которым через годы нечего сказать друг другу. Нечто подобное можно сказать и о самих актерах. С 2019 года сразу несколько исполнителей главных ролей преуспели в карьере. И если репутация Зендаи безупречна, то с именем Сидни Суини связано немало скандалов. Например, неоднозначно отреагировала аудитория на рекламу «хороших» джинсов. В английском языке это слово созвучно с «генами», потому некоторые обвинили голубоглазую блондинку в расизме.
На фоне столь разного результата позиционирования двух звезд сериала еще на этапе разработки третьего сезона появилась информация о конфликте между актрисами. По данным Daily Mail, причина разногласий кроется не в личных отношениях, а в гонорарах. С момента выхода первого сезона шоу Синди Суини стала гораздо более популярной. Об этом свидетельствует и то, что фильм «Горничная» с ее участием освоил в российском прокате почти 1,4 миллиарда рублей. Однако Зендая заработала за съемки третьего сезона «Эйфории» больше своей коллеги. Впрочем, кажется, напряженные отношения актрис не отразились на качества финальных серий сериала.
Горячие новости
- Знаковый или пустой финал: Чего ждать от третьего сезона «Эйфории»
- Цыганова поддержала идею Бородина передать ей песни Пугачевой
- Кинокритик усомнился в выборе актрисы Моряк на роль Курагиной
- «Кто успокоит народ?»: Белгородской области прочат генерал-губернатора
- В Подмосковье ограбили дом дочери Терешковой
- Доход фигуранта дела блогера Битмамы оценили в миллиарды рублей
- Назван возможный запас ракет «Нептун» у ВСУ
- Без крепких выражений: Каким будет учебник по обществознанию от Медведева
- В Совфеде усомнились в словах Буданова о скором мире
- В Госдуме ожидают активизации переговоров по Украине