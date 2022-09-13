Зендея завоевала «Эмми» за сериал «Эйфория»
Актриса Зендея в очередной раз завоевала награду киноакадемии США «Эмми», сообщает РИА Новости.
Она победила в категории «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за картину «Эйфория». Первую награду за роль в «Эйфории» артистка получила в 2020 году.
«Эмми» за лучшую женскую роль в мини-сериале завоевала Аманда Сейфрид («Выбывшая»), приз «Лучшая женская роль второго плана» забрала Дженнифер Кулидж (мини-сериал «Белый лотос»). Награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт за шоу «Хитрости».
Напомним, музыкальный редактор из Воронежа Лена Гликсон выиграла главную телевизионную премию США «Эмми» за лучший монтаж звука.
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