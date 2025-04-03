Жилин выступил с «опьянением и восторгом» в новом фильме о Жванецком
Сергей Жилин в эфире НСН рассказал, что в фильме-концерте о Жванецком прочитал монолог сатирика под названием «Последняя степень опьянения и восторга», назвав его классикой жанра.
Народный артист России, пианист и дирижер Сергей Жилин, исполнивший в фильме-концерте о культовом советском писателе-сатирике Михаиле Жванецком один из его монологов, рассказал НСН об особой ауре юмориста и подчеркнул, что биография Жванецкого достойна целого сериала.
Фильм-концерт «Жванецкий» стартует в российском прокате 15 мая. В проект войдут культовые монологи писателя-сатирика. Худруком проекта стал писатель Евгений Гришковец. Жилин заявил об актуальности монолога «Последняя степень опьянения и восторга».
«Монолог для выступления «Последняя степень опьянения и восторга» мне предложили сценаристы, я сразу же согласился. Тема, конечно, заезженная, но, как говорится, классика жанра. Каждый музыкант, да и практически любой работник сферы обслуживания, хоть раз в жизни сталкивался с чем-то подобным. Пусть монолог и невелик, но, как и все произведения великого сатирика, он полон остроты и задевает самые животрепещущие проблемы современности. Эта злободневность, пронизывающая каждое слово, и делает юмор Жванецкого таким узнаваемым и актуальным. Как и все монологи Михаила Михайловича, этот тоже бьет точно в цель, заставляя задуматься и, возможно, даже изменить что-то в себе или в окружающем мире. Несмотря на кажущуюся простоту, в нем заключена глубокая мысль, которую, как мне кажется, я смог передать со сцены максимально честно и убедительно», - сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, как завороженно слушал Жванецкого, сидя однажды с ним за одним столом.
«Мне посчастливилось знать Михаила Жванецкого. Наши пути пересекались на различных мероприятиях довольно часто. Однажды мне даже довелось сидеть с ним за одним столом. Я помню, как завороженно слушал каждое его слово, ловил каждый жест, каждое мимолетное выражение лица. В его присутствии ощущалась какая-то особая аура, концентрация остроумия и мудрости, которые невозможно было не впитать. Это был действительно незабываемый момент, оставивший яркий след в моей памяти. Жванецкий – фигура совершенно уникальная в своем роде. Пытаться найти человека, похожего по масштабу личности, таланта и влияния, было бы, пожалуй, не совсем уместно. Каждый человек – это отдельная вселенная со своими особенностями, и повторить кого-то в точности в принципе невозможно. Но, говоря о Жванецком, мы сталкиваемся с чем-то особенным: его неповторимая харизма, острота ума, блестящее чувство юмора, умение видеть и подмечать абсурдность окружающего мира – все это в совокупности создало феномен, который сложно воспроизвести. Он был мастером слова, способным простыми фразами задеть за живое, заставить задуматься и, конечно, смеяться. Поэтому, не нужно искать похожих на Михаила Михайловича, а лучше ценить и помнить творчество Жванецкого, вдохновляться его подходом к жизни и умением видеть комичное в обыденном», - поделился Жилин.
По его словам, готовый фильм-концерт должен понравиться зрителям своей проникновенностью.
«В работе над проектом посчастливилось сотрудничать с замечательными артистами: Сергеем Маковецким, Юрием Стояновым, Игорем Золотовицким, Кристиной Бабушкиной, Павлом Деревянко, Станиславом Дужниковым и Владимиром Вдовиченковым. Каждый из них продемонстрировал блестящее мастерство, и я уверен, что результат порадует зрителей интересной телепрограммой и проникновенным фильмом о Жванецком. Особо хочется отметить опыт работы с Гришковцом и режиссером Вадимом Плохотниковым, а также высочайший профессионализм продюсерской команды. Было очевидно, что все участники проекта стремятся создать продукт исключительного качества, и я верю в наш успех», - рассказал музыкант.
Он также поддержал создание сериала о великом сатирике.
«Идея сериала о жизни и творчестве Жванецкого обладает огромным потенциалом. Его биография, полная ярких событий, встреч с интересными людьми и, конечно же, искрометного юмора, могла бы стать основой для увлекательного и многосерийного повествования. Вопрос лишь в том, найдется ли команда, готовая взяться за столь масштабный и ответственный проект. Главная сложность, на мой взгляд, заключается в поиске актера, способного не просто изобразить Жванецкого, но и передать его уникальную харизму, интеллигентность и неповторимый стиль. Необходимо, чтобы зритель поверил в его органичность и почувствовал ту же энергию, которую излучал сам сатирик. И если такой человек найдется, то сериал, безусловно, сможет не только привлечь внимание поклонников Жванецкого, но и открыть его творчество для нового поколения», - заключил Жилин.
Ранее депутат Госдумы Николай Валуев, также принявший участие в проекте, заявил НСН, что Гришковец вполне способен повторить успех Жванецкого, но стать его копией у Гришковца вряд ли получится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спектакль Пермского театра оперы и балета отмечен премией Casta Diva
- СМИ: Замглавы Крымского района в Краснодарском крае задержали за мошенничество
- Мэр гарнизона подводников Видяево под Мурманском арестован по делу о взятке
- Финские рокеры Leningrad Cowboys убрали из названия «Ленинград»
- Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями
- В Германии запертая в супермаркете пенсионерка «погуляла» на тысячи евро
- В Театре на Таганке состоится премьера «Карениной»
- Пока менее 3% нелегальных мигрантов пришли в МВД узаконить свое положение в РФ
- Компания Porsche опровергла планы по возобновлению производства танков
- Мировые цены на золото обрушились на 2,81%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru