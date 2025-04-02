Валуев рассказал, как читал монолог Жванецкого в проекте Гришковца
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил НСН, что принял участие в концерте памяти культового отечественного сатирика.
Писатель Евгений Гришковец, ставший художественным руководителем фильма-концерта «Жванецкий», вполне способен повторить успех культового советского писателя-сатирика Михаила Жванецкого, но стать его копией у Гришковца вряд ли получится. Об этом НСН заявил депутат Госдумы Николай Валуев, принявший участие в проекте.
«Я прочел совсем небольшой отрывок, у меня не хватило времени на большое выступление. Я был мимолетно знаком с Жванецким, он органично и красиво смотрелся в любом жанре и подавал материал в своей уникальной манере. Сатириков в СССР и в России было не так уж и много, но среди них, думаю, многие назвали бы Жванецкого явлением. Наверное, в какой-то степени было бы даже оправданно снять фильм или сериал про Жванецкого», — сказал Валуев.
Собеседник НСН объяснил, какую цель ставил перед собой Гришковец при создании проекта.
«Гришковец пытается заполнить собой образовавшуюся после ухода Жванецкого пустоту. Он очень хорош, своеобразен, но, надеюсь, у него нет цели повторить Жванецкого. Это достаточно сложно, да, наверное, и неправильно. Нужно быть самим собой, завоевывать свою аудиторию, чтобы стать уникальным. Задатки у Гришковца для этого есть, время и возраст позволяют», — заключил экс-чемпион мира по боксу.
Фильм-концерт «Жванецкий» стартует в российском прокате 15 мая. По словам представителей кинокомпании «Вселенная кино», в проект войдут культовые монологи писателя-сатирика Михаила Жванецкого. В работе над фильмом-концертом приняли участие Павел Деревянко, Николай Валуев, Людмила Артемьева, Владимир Вдовиченков, Игорь Золотовицкий, Юрий Стоянов и другие знаменитости. Худруком проекта стал писатель Евгений Гришковец.
Ранее писатель-сатирик Семен Альтов заявил, что такие талантливые люди, как Жванецкий, рождаются раз в столетие, никто из современных актеров не смог бы воплотить его образ на экране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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