Валуев рассказал, как читал монолог Жванецкого в проекте Гришковца

«Я прочел совсем небольшой отрывок, у меня не хватило времени на большое выступление. Я был мимолетно знаком с Жванецким, он органично и красиво смотрелся в любом жанре и подавал материал в своей уникальной манере. Сатириков в СССР и в России было не так уж и много, но среди них, думаю, многие назвали бы Жванецкого явлением. Наверное, в какой-то степени было бы даже оправданно снять фильм или сериал про Жванецкого», — сказал Валуев.

Собеседник НСН объяснил, какую цель ставил перед собой Гришковец при создании проекта.

«Гришковец пытается заполнить собой образовавшуюся после ухода Жванецкого пустоту. Он очень хорош, своеобразен, но, надеюсь, у него нет цели повторить Жванецкого. Это достаточно сложно, да, наверное, и неправильно. Нужно быть самим собой, завоевывать свою аудиторию, чтобы стать уникальным. Задатки у Гришковца для этого есть, время и возраст позволяют», — заключил экс-чемпион мира по боксу.

Фильм-концерт «Жванецкий» стартует в российском прокате 15 мая. По словам представителей кинокомпании «Вселенная кино», в проект войдут культовые монологи писателя-сатирика Михаила Жванецкого. В работе над фильмом-концертом приняли участие Павел Деревянко, Николай Валуев, Людмила Артемьева, Владимир Вдовиченков, Игорь Золотовицкий, Юрий Стоянов и другие знаменитости. Худруком проекта стал писатель Евгений Гришковец.

Ранее писатель-сатирик Семен Альтов заявил, что такие талантливые люди, как Жванецкий, рождаются раз в столетие, никто из современных актеров не смог бы воплотить его образ на экране. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

