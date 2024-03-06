«Проводник в хаосе»: Альтов рассказал, почему россиянам не хватает Жванецкого

«Ощущается нехватка человека, который очень точно и коротко комментировал то, что происходит в обществе. Сейчас в мире очень непростая и очень непонятная со всех сторон ситуация. Думаю, Жванецкий сформулировал бы ее словами: “Мир в хаосе” и помог бы нам понять, что происходит. Мне лично его не хватает, думаю, как и очень многим людям в нашей стране», — сказал он.

По словам собеседника НСН, сегодня Жванецкого заменить никто не сможет, поскольку наступили совсем другие времена.

«Мы еще помним время, когда не было интернета, у нас были счастливые советские времена, все было по-другому. Может быть, многого не было, но это не значит, что мы жили хуже. Мы радовались мелочам, что сегодня исключено. Сейчас очень резко изменилось время, в том числе благодаря гаджетам, искусственному интеллекту, который, может быть, заменит естественный, и мы станем вообще никому не нужны спустя десятилетия. Наука и техника идут вперед, а человек немного остается сзади, складывается впечатление, что о нем никто не думает, что будет с ним. И это обидно. Мне кажется, что человек — это индивидуальность, созданная Богом, очень важно дать возможность ему развиться и внести свой вклад», — добавил он.

В заключение писатель-сатирик подчеркнул важность юмора со смыслом.

«Я всегда занимался осмысленным юмором, пытался не просто смешить людей, а что-то сказать им, сформулировать то, что происходит в мире. Я не конкурировал с Жванецким никогда, он был совершенно гениальным человеком, но я пытаюсь следовать направлению осмысленного юмора, когда люди смеются, но при этом еще что-то понимают. Это не так уж и плохо. Хотя довольно гуманно и просто рассмешить людей, и переключить их с каких-то забот на беззаботность на полтора-два часа. Кстати, оказалось, что у меня на YouTube более миллиона просмотров. Я посмотрел комментарии. Один пишет: “Царствие ему Небесное”. Второй ему отвечает: “Он еще жив!” Первый удивляется: “Не может быть!” Поэтому в афишах прошу писать: “Живой звук, живой автор”», — подытожил Альтов.

Ранее памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону. Автором скульптуры стал Андрей Поляничко. Монумент установили на Пушкинской улице областного центра – популярном месте для прогулок.

