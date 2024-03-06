«Проводник в хаосе»: Альтов рассказал, почему россиянам не хватает Жванецкого
Жванецкий был гениальным сатириком, умевшим точно и коротко обозначить происходящее в обществе, заменить его сегодня некому, сказал НСН Семен Альтов.
Сатирик Семен Альтов в день 90-летия со дня рождения Михаила Жванецкого поделился с НСН воспоминаниями о легендарном сатирике и объяснил, почему сегодня его некем заменить.
«Ощущается нехватка человека, который очень точно и коротко комментировал то, что происходит в обществе. Сейчас в мире очень непростая и очень непонятная со всех сторон ситуация. Думаю, Жванецкий сформулировал бы ее словами: “Мир в хаосе” и помог бы нам понять, что происходит. Мне лично его не хватает, думаю, как и очень многим людям в нашей стране», — сказал он.
По словам собеседника НСН, сегодня Жванецкого заменить никто не сможет, поскольку наступили совсем другие времена.
«Мы еще помним время, когда не было интернета, у нас были счастливые советские времена, все было по-другому. Может быть, многого не было, но это не значит, что мы жили хуже. Мы радовались мелочам, что сегодня исключено. Сейчас очень резко изменилось время, в том числе благодаря гаджетам, искусственному интеллекту, который, может быть, заменит естественный, и мы станем вообще никому не нужны спустя десятилетия. Наука и техника идут вперед, а человек немного остается сзади, складывается впечатление, что о нем никто не думает, что будет с ним. И это обидно. Мне кажется, что человек — это индивидуальность, созданная Богом, очень важно дать возможность ему развиться и внести свой вклад», — добавил он.
В заключение писатель-сатирик подчеркнул важность юмора со смыслом.
«Я всегда занимался осмысленным юмором, пытался не просто смешить людей, а что-то сказать им, сформулировать то, что происходит в мире. Я не конкурировал с Жванецким никогда, он был совершенно гениальным человеком, но я пытаюсь следовать направлению осмысленного юмора, когда люди смеются, но при этом еще что-то понимают. Это не так уж и плохо. Хотя довольно гуманно и просто рассмешить людей, и переключить их с каких-то забот на беззаботность на полтора-два часа. Кстати, оказалось, что у меня на YouTube более миллиона просмотров. Я посмотрел комментарии. Один пишет: “Царствие ему Небесное”. Второй ему отвечает: “Он еще жив!” Первый удивляется: “Не может быть!” Поэтому в афишах прошу писать: “Живой звук, живой автор”», — подытожил Альтов.
Ранее памятник Жванецкому открыли в Ростове-на-Дону. Автором скульптуры стал Андрей Поляничко. Монумент установили на Пушкинской улице областного центра – популярном месте для прогулок.
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