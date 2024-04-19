«Наглости не хватит»: Альтов объяснил, почему Жванецкого никто не сможет сыграть

Такие талантливые люди, как писатель-сатирик Михаил Жванецкий, рождаются раз в столетие, никто из современных актеров не смог бы воплотить его образ на экране, заявил в интервью НСН писатель-сатирик Семен Альтов.

Ранее в кинокомпании Star Media сообщили НСН, что входящая в группу СМ Студия разрабатывает для Первого канала восьмисерийный сериал-байопик про Жванецкого. Отмечается, что архивные материалы предоставит вдова сатирика Наталья Жванецкая, над сценарием работает Юрий Патренин, а выпустить сериал в свет планируют в 2025-2026 году. Альтов заявил, что сыграть Жванецкого не сможет никто.