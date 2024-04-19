«Наглости не хватит»: Альтов объяснил, почему Жванецкого никто не сможет сыграть

Фильм про Жванецкого ничему не сможет научить зрителя, потому что таланту научить невозможно, сказал НСН Семен Альтов. 

Такие талантливые люди, как писатель-сатирик Михаил Жванецкий, рождаются раз в столетие, никто из современных актеров не смог бы воплотить его образ на экране, заявил в интервью НСН писатель-сатирик Семен Альтов.

Ранее в кинокомпании Star Media сообщили НСН, что входящая в группу СМ Студия разрабатывает для Первого канала восьмисерийный сериал-байопик про Жванецкого. Отмечается, что архивные материалы предоставит вдова сатирика Наталья Жванецкая, над сценарием работает Юрий Патренин, а выпустить сериал в свет планируют в 2025-2026 году. Альтов заявил, что сыграть Жванецкого не сможет никто.

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«Такие, как Жванецкий, рождаются раз в сто лет. При всей своей фантазии не представляю, кто бы мог его сыграть. Нужно иметь столько наглости, сколько нет даже у наших актеров. Жизнь Жванецкого интересна на любых этапах, какой выберут для экранизации, не знаю. Его вдова — очень тактичный человек, думаю, она проследит за тем, чтобы все выглядело достойно», — сказал Альтов.

Вместе с тем, собеседник НСН объяснил, почему фильм о его коллеге по цеху ничему не сможет научить зрителя.

«Стать талантливым человеком невозможно. Он либо рождается таким и дальше развивается, либо не должен даже приближаться к чему-то высокому. Поэтому зрителю останется только восхищаться Жванецким. Думаю, культурным людям интересен юмор нашего поколения, поскольку и в нем были хорошие вещи, характеризующие то время, в котором мы жили», — подытожил он.

Ранее стало известно, что в Москве в мае 2024 года откроется кабинет-музей Михаила Жванецкого, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Семен АльтовСъемкиФильмМихаил Жванецкий

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