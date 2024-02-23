Женщина, которая поет: СМИ анонсировали новый альбом Аллы Пугачевой
Российская артистка Алла Пугачева собирается выпустить новый альбом. В России «вангуют» о возвращении певицы на родину.
Народная артистка СССР Алла Пугачёва намерена выпустить 1 марта новый альбом. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным источников издания, новый релиз певицы получил название «P.S», в него вошли концертные версии композиций, которые Примадонна исполнила в 2019 году на шоу «Алла Пугачева. P.S.».
А в ноябре 2023 года Пугачёва записала в России мини-альбом. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что во время своего недавнего возвращения в РФ Примадонна успела побывать в Твери. Певица посетила студию звукозаписи «Салам», где ранее записала три полноценных альбома.
Источник утверждает, что Пугачёву встретил основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин, который успел поработать с ней над тремя абсолютно новыми треками.
Собеседник Shot добавил, что Пугачёва записывалась в Твери, так как не хотела светиться в Москве.
Позже владелец студии звукозаписи «Салам» в Твери, предприниматель Михаил Саламов подтвердил, что Алла Пугачева действительно посетила ее 3 ноября, передает ТАСС.
По его словам, тут нет никакого секрета. Вместе с тем, владелец студии отказался рассказать, какие-либо подробности с какой целью Пугачева приезжала.
Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова считает, что певица в конечном итоге вернется в Россию.
По мнению Аксеновой, рано или поздно исполнительница вернется в Россию, поскольку не может долго жить вдали от родины. Свое мнение она высказала в беседе с газетой «Московский комсомолец».
Аксенова объяснила молчание Пугачевой усталостью от пристального внимания. По ее словам, певица никогда не любила шумиху вокруг себя.
Покинувшая Россию певица Алла Пугачева может вернуться в страну, но вряд ли вернется на сцену, считает певец Юрий Лоза. Об этом музыкант заявил в интервью aif.ru.
Артист назвал Пугачеву «большой певицей».
«Она была впереди всей планеты и явно выделялась на общем фоне. Вокруг нее была большая аура, наполненная всевозможными событиями – скандалами, мужьями, разводами. За ней тянулся шлейф, которого не было у остальных артисток. А нашему народу, как выясняется сейчас, это важнее, чем само творчество», — рассказал Лоза.
По словам певца, Пугачева-певица ушла со сцены 15 лет назад, при этом она остается медийным персонажем. Однако россиянам не интересно, что делает артистка.
«Весь репертуар Пугачевой давным-давно разобран. Она как артистка с этими песнями уже и не нужна», — считает Лоза.
Певица Алла Пугачева в случае возвращения в Россию не сможет занять то место, которое занимала до своего отъезда, считает глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
«Если она будет продолжать жить в стране Рублевка, или в стране Жуковка, или в стране Барвиха, то там все будет так, как и было. Это такие люди, которые совершенно спокойно могут обойтись без Челябинска, без Мурманска, без Владивостока, без Костромы. ... Они приезжали на концерты, получали свои бабки, выступали на корпоративах и возвращались в свои поместья, в свои гнезда», — указал режиссер.
В этом году 15 апреля Алее Пугачевой исполнится 75 лет.
По данным ноябрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), антирейтинг певцов (тех, за кого россиянам стыдно) возглавила Алла Пугачева — ее стыдится каждый четвертый респондент. По 13% набрали Андрей Макаревич (признан иноагентом в России) и Филипп Киркоров, по 9% — Моргенштерн (признан иноагентом в России) и лидер рейтинга певцов-патриотов SHAMAN (9%), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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