Женщина, которая поет: СМИ анонсировали новый альбом Аллы Пугачевой

По данным источников издания, новый релиз певицы получил название «P.S», в него вошли концертные версии композиций, которые Примадонна исполнила в 2019 году на шоу «Алла Пугачева. P.S.».



А в ноябре 2023 года Пугачёва записала в России мини-альбом. Об этом со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал Shot.



Уточняется, что во время своего недавнего возвращения в РФ Примадонна успела побывать в Твери. Певица посетила студию звукозаписи «Салам», где ранее записала три полноценных альбома.