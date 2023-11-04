Алла Пугачева в Твери заехала в музыкальную студию, где могла записать песню
Российская певица Алла Пугачева могла посетить студию звукозаписи «Салам» в Твери для записи новой песни, пишет Telegram-канал Shot.
Певица несколько дней назад вернулась в Россию. Очевидцы рассказывали, что она покинула свой замок в деревне Грязь и отправилась в сторону Санкт-Петербурга. После лимузин артистки заметили на въезде в Тверь.
SHOT пишет, что Примадонна заехала в музыкальную студию «Салам» в Твери, клиенткой которой она раньше была. Помимо Пугачевой, свои песни на этой студии записывали Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Андрей Губин, Татьяна Овсиенко, Алсу и многие другие.
Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Пугачева, не место в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru