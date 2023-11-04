Алла Пугачева в Твери заехала в музыкальную студию, где могла записать песню

Певица несколько дней назад вернулась в Россию. Очевидцы рассказывали, что она покинула свой замок в деревне Грязь и отправилась в сторону Санкт-Петербурга. После лимузин артистки заметили на въезде в Тверь.

SHOT пишет, что Примадонна заехала в музыкальную студию «Салам» в Твери, клиенткой которой она раньше была. Помимо Пугачевой, свои песни на этой студии записывали Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Андрей Губин, Татьяна Овсиенко, Алсу и многие другие.

Ранее депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что таким деятелям, как российский артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) и Пугачева, не место в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

