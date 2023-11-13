KP.ru: Пугачева закупила в России материал на три новых альбома
Певица Алла Пугачева закупила у российских авторов новых песен на три альбома. Об этом сообщает KР.ru.
Как сообщил изданию неназванный продюсер, артистка активно покупала композиции шесть-семь лет назад, готовясь к своему юбилейному концерту в 2019 году. Авторы продали певице музыку и тексты, заключив договоры об отчуждении авторских прав.
«Тогда она выкупила песни у новых для себя авторов и композиторов: к примеру, у Натальи Касимцевой, у Олега Жолтикова, у Олега Шаумарова и других. Так в юбилейном концерте и фильме ... прозвучало 2 песни автора Касимцевой – "Поживи в моей шкуре" и "Анестезия", а у Натальи было куплено еще 11 текстов», — указал источник.
По словам собеседника издания, последние 24 года Пугачева записывалась только на студии саундпродюсера Анатолия Лопатина в Подмосковье, у которого хватит «готовых и не совсем готовых» записей на три новых альбома певицы.
«Материала много нового – но выпускать Пугачева планировала релизы по одной песне: вроде как будет 2 новых в новом году», — отметил продюсер.
Ранее Алла Пугачева, ненадолго вернувшаяся в Россию, раскритиковала следящих за ее передвижениями. Певица назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru