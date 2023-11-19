Критик назвал песню Пугачевой «Примадонна» недооцененной в Европе
Исполненная Аллой Пугачевой на «Евровидении» в 1997 году песня «Примадонна» недооценена публикой, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.
По его словам, европейские зрители не приняли композицию, поэтому она заняла лишь 15-е место. При этом в плане песни и музыки исполнение точно попало в образ Примадонны, после чего Пугачеву стали так называть, сказал критик в беседе с NEWS.ru.
Бабичев отметил что песня является автобиографической. Выступление Пугачевой на «Евровидении» критик назвал идеальным.
Ранее автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) посчитал Аллу Пугачеву своей поклонницей, передает «Радиоточка НСН».
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