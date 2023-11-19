Критик назвал песню Пугачевой «Примадонна» недооцененной в Европе

Исполненная Аллой Пугачевой на «Евровидении» в 1997 году песня «Примадонна» недооценена публикой, считает музыкальный критик Евгений Бабичев.

Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре

По его словам, европейские зрители не приняли композицию, поэтому она заняла лишь 15-е место. При этом в плане песни и музыки исполнение точно попало в образ Примадонны, после чего Пугачеву стали так называть, сказал критик в беседе с NEWS.ru.

Бабичев отметил что песня является автобиографической. Выступление Пугачевой на «Евровидении» критик назвал идеальным.

Ранее автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) посчитал Аллу Пугачеву своей поклонницей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаЕвровидениеАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры