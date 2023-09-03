Заживо «похороненный». Из-за мошенников семья актера Янина получила ложное известие о его смерти

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная ошибка. Новость от НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой», - написала Дарья Янина.

По ее словам, до обеда 2 сентября семья не подозревала об обмане – звонившая представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Алексея Янина. Перезванивая на номер, они получали подтверждение печальной информации. Родные начали готовиться к похоронам и связались с РАМТом. Однако, сотрудники ритуального агентства, которое занялось организацией траурной церемонии, получили опровержение от главврача НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергея Петрикова.

По другой версии, которую Клюшникова рассказала Telegram-каналу Baza, ложную информацию семья получила именно от ритуальных агентов.

«Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые и сообщили, что мой муж якобы умер. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им», – рассказала Дарья.