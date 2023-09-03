Заживо «похороненный». Из-за мошенников семья актера Янина получила ложное известие о его смерти
Мошенники сообщили семье актера Янина о его якобы смерти. Супруга обратилась в полицию. Медики продолжают оказывать помощь тяжелобольному актеру.
Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Алексей Янин жив, врачи ошибочно сообщили о его смерти, заявила его супруга Дарья Янина в instagram (Корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России).
«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная ошибка. Новость от НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой», - написала Дарья Янина.
По ее словам, до обеда 2 сентября семья не подозревала об обмане – звонившая представилась старшей медсестрой НИИ и сообщила о смерти Алексея Янина. Перезванивая на номер, они получали подтверждение печальной информации. Родные начали готовиться к похоронам и связались с РАМТом. Однако, сотрудники ритуального агентства, которое занялось организацией траурной церемонии, получили опровержение от главврача НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергея Петрикова.
По другой версии, которую Клюшникова рассказала Telegram-каналу Baza, ложную информацию семья получила именно от ритуальных агентов.
«Мне и родителям Алексея утром позвонили ритуальные агенты, которые и сообщили, что мой муж якобы умер. До больницы мы дозвониться не смогли и поэтому поверили им», – рассказала Дарья.
В результате в НИИ провели собственное расследование и установили, что телефон, с которого звонили родным актера Янина и сообщили о его смерти, не принадлежит сотрудникам больницы. Главврач НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков заявил РЕН ТВ, что никто из персонала не звонил Яниным.
«Позднее со мной также связался Сергей Петриков. Он рассказал о том, что в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили: звонок поступил не от сотрудников. Телефонные номера принадлежали мошенникам. Параллельно с нами пострадала еще одна семья, которой позвонили и сообщили о смерти родственника в этой же больнице», – пояснила Дарья Клюшникова.
В тот же день РАМТ извинился за публикацию некролога Алексею Янину, который оказался в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
«Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей "новостью". Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно!» - сообщается в Telegram-канале театра.
Публично семью Яниных поддержала коллега актера Анастасия Задорожная, с которой он работал в нескольких проектах.
«Давайте также дружно молиться, чтобы Леша выкарабкался, как и под постом об «уходе». А тем, кто воспользовался ситуацией - горите в аду!», - написала актриса в соцсетях.
Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского заявляют, что актер Алексей Янин находится «в реанимации в тяжелом состоянии», сообщает РИА Новости.
«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», – уточняют специалисты.
Дарья Клюшникова в связи с произошедшим написала в полицию заявление.
Алексей Янин перенес обширный инсульт в мае 2015 года. С тех пор он уже не мог выступать. За артистом ухаживали мать Ольга и отчим Николай. Слухи о том, что Янина оставила участница «Фабрики звезд» Дарья Клюшникова, исполнительница не комментировала в прессе.
В РАМТе Янин успел сыграть роли Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Он также известен по работе в сериалах «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Одноклассницы», «Дочки-матери» и других.
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