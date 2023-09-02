Супруга актера Алексея Янина опровергла его смерть
Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин жив, врачи ошибочно сообщили о его смерти, заявила его супруга Дарья Янина в instagram (Корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России).
«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьёй произошла чудовищная ошибка. Новость от НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой», - написала Дарья Янина.
Пресс-служба РАМТа в Telegram-канале утром 2 сентября сообщила о смерти актера.
В РАМТе Янин успел сыграть роли Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Он также известен по работе в сериалах «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Одноклассницы», «Дочки-матери» и других.
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