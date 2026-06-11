Песков: Все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов

Все иностранные сервисы могут вернуться к работе в России в случае выполнения требований законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

РКН и Минцифры попросили снять ограничения с Roblox

«История с [игровой платформой] Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», - отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее компания Roblox выполнила требования российского законодательства в отношении обеспечения безопасности и стала вновь доступна для пользователей в стране. Платформа не работала в России с декабря прошлого года, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков

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