Песков: Все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов

«История с [игровой платформой] Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», - отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Ранее компания Roblox выполнила требования российского законодательства в отношении обеспечения безопасности и стала вновь доступна для пользователей в стране. Платформа не работала в России с декабря прошлого года, напоминает Ura.ru.

