Песков: Все сервисы могут вернуться в Россию при соблюдении законов
Все иностранные сервисы могут вернуться к работе в России в случае выполнения требований законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«История с [игровой платформой] Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», - отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Ранее компания Roblox выполнила требования российского законодательства в отношении обеспечения безопасности и стала вновь доступна для пользователей в стране. Платформа не работала в России с декабря прошлого года, напоминает Ura.ru.
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