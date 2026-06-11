СМИ: В ЕС могут лишить полномочий Каллас и ее дипслужбу
Государства Евросоюза рассматривают возможность радикальной реформы дипломатической службы сообщества в связи с неудачами в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и ее главы Каи Каллас. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
По данным издания, EEAS не работает «так, как должна в современном мире».
«Это дисфункционально. Проблема конструктивна, поэтому конструкцию нужно восстановить», - рассказал один из источников.
В Европе прорабатывают варианты лишения Каллас и ее отдела полномочий и передачи функций EEAS странам ЕС.
Между тем в Евросоюзе рассказали о планах ужесточить визовые ограничения для россиян, пишет 360.ru.
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