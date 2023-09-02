«Интеллигентный и разносторонний». Родные и коллеги рассказали об Алексее Янине

Актер Алексей Янин, получивший обширный инсульт в 32 года, ушел из жизни спустя восемь лет. О нем вспоминают близкие и коллеги.

Актер Российского академического молодежного театра Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа в Telegram-канале 2 сентября.

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«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — говорится в сообщении.

Две недели назад мать Алексея Ольга Янина отвезла сына в открывшийся в поселке Малаховка премиальный лечебно-реабилитационный центр, пишет «Комсомольская правда». Деньги в размере 500 тысяч рублей собирали ведущая Яна Чурикова и жена Алексея Дарья Клюшникова.

По словам матери артиста, уже тогда у Алексея состояние здоровья оставляло желать лучшего.

«Были проблемы со здоровьем. Он плохо спал. Но сейчас Алеша чувствует себя более-менее», — цитирует Ольгу Янину KP.RU.

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Дарья Клюшникова, супруга Алексея Янина, экс-участница шоу «Фабрика звезд» в соцсетях отреагировала на смерть мужа.

В 2020 году стало известно, что Дарья переехала из дома, где жил Алексей с матерью и отчимом, забрав сына, который родился в 2012 году. При этом артистка часто навещала супруга, привозила к нему ребенка.

«Это невероятно большая утрата для меня, нашей семьи и всех, кто его знал. Мы прошли через многое вместе, и его отсутствие оставляет огромную пустоту в моей жизни», Клюшникова, поблагодарив друзей на поддержку семьи в последние годы.

Клюшникова познакомилась и вышла замуж за Янина в 2009 году.

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Кира Ангелина, режиссер сериала «Дочки-матери», в котором играл Алексей Янин, назвала его разносторонним актером.

«С Лешей я познакомилась еще на сериале «Студенты», он играл там одну из главных ролей. Очаровательный, интеллигентный и очень разносторонний актер», — сказала она в комментарии Газете.Ru.

Ангелина напомнила, что улыбка и талант Алексея Янина навсегда останутся для зрителей на экране.

В РАМТе Янин успел сыграть роли Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах». Он также известен по работе в сериалах «С любимыми не расстаются», «С.С.Д», «Одноклассницы», «Дочки-матери» и других.




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ФОТО: РИА Новости
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