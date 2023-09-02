«Интеллигентный и разносторонний». Родные и коллеги рассказали об Алексее Янине

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — говорится в сообщении.

Две недели назад мать Алексея Ольга Янина отвезла сына в открывшийся в поселке Малаховка премиальный лечебно-реабилитационный центр, пишет «Комсомольская правда». Деньги в размере 500 тысяч рублей собирали ведущая Яна Чурикова и жена Алексея Дарья Клюшникова.



По словам матери артиста, уже тогда у Алексея состояние здоровья оставляло желать лучшего.



«Были проблемы со здоровьем. Он плохо спал. Но сейчас Алеша чувствует себя более-менее», — цитирует Ольгу Янину KP.RU.