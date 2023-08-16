Актер из «Игры престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет
Британский актер Даррен Кент умер на 37-м году жизни. Об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates.
Артист скончался после продолжительной болезни.
«Наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время», — говорится в сообщении на странице Carey Dodd Associates в соцсети X (ранее Twitter).
Как пишет Hollywood Reporter, актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.
Даррен Кент известен по более чем 30 киноработам. В частности, актер сыграл в одном из эпизодов четвертого сезона сериала «Игра престолов», пишет «Свободная пресса». Также Кент исполнил роли в фильмах «Зеркала», «Инцидент», «Отверженные», «Подземелья и драконы: Честь среди воров».
Ранее стало известно, что российский артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, напоминает RT.
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