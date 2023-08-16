Актер из «Игры престолов» Даррен Кент умер в возрасте 36 лет

«Наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время», — говорится в сообщении на странице Carey Dodd Associates в соцсети X (ранее Twitter).

Как пишет Hollywood Reporter, актер страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

Даррен Кент известен по более чем 30 киноработам. В частности, актер сыграл в одном из эпизодов четвертого сезона сериала «Игра престолов», пишет «Свободная пресса». Также Кент исполнил роли в фильмах «Зеркала», «Инцидент», «Отверженные», «Подземелья и драконы: Честь среди воров».

Ранее стало известно, что российский артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, умер на 86-м году жизни, напоминает RT.

